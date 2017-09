El Valencia Basket ya trabaja en el proyecto de un nuevo pabellón Panorámica de la nave impar de pistas de L'Alqueria, durante la primera sesión de entrenamientos. / jesús signes «La idea está en marcha porque la sociedad valenciana lo estaba exigiendo con su presencia en la Fonteta», admite Paco Raga JUAN CARLOS VILLENA Jueves, 28 septiembre 2017, 00:53

valencia. Primero L'Alqueria, después el pabellón. La frase lleva mucho tiempo escuchándose en la planta noble de la Fonteta y ya se ha convertido en una realidad. Tras la puesta de largo de la ciudad deportiva el club, tal y como confirmaron fuentes oficiales a este periódico, ya ha comenzado a mover la maquinaria para la futura construcción de un nuevo pabellón multiusos para la ciudad. La idea no es nueva, puesto que en la germinación del propio proyecto de L'Alqueria ya se tenía presente el siguiente paso en caso de persistir el crecimiento deportivo de la entidad. Es por ello que cuando el Valencia Basket realizó las fotografías aéreas necesarias para la elaboración de los planos de su ciudad deportiva también se adjuntaron las del solar colindante, entre las calles Ángel Villena y Antonio Ferrandis, que es la primera alternativa con la que ya se trabaja como futura nueva casa del conjunto valenciano. Ese primer paso ya se ha dado y, como en el caso de la instalación de la cantera, la intención es que sea una realidad a medio plazo.

La opción de construir el nuevo pabellón en ese solar llegó después de que no cuajara la primera posibilidad, bajo el mandato del PP en el Ayuntamiento, que ofrecía la parcela adyacente a la Avenida de Cataluña junto a la Universidad de Valencia con las mismas condiciones de permuta para el club que con L'Alqueria, a 50 años. Esa opción no llegó a cuajar pero es el mejor indicador de que la idea de construcción de un nuevo pabellón no es nueva en el seno de la entidad de Juan Roig. Ahora ese proyecto ya es una realidad y conociendo la predisposición del dueño del Valencia Basket cuando comienza una idea, se ejecutará.

Con la plana mayor del baloncesto mundial en la puesta de largo de la imponente instalación de cantera de la entidad taronja, las preguntas sobre el ansiado nuevo pabellón fueron recurrentes en todas las conversaciones privadas. Los interlocutores de máximo nivel (el presidente de la FIBA o el de la Euroliga) se llevaron la información fresca de que la intención de construir un nuevo recinto ya no es un deseo sino una realidad encima de la mesa. En cuanto eso se produzca, Valencia jugará en la siguiente Liga, la de organizar eventos como la Copa del Rey, la Final Four o ser sede en un futuro Eurobasket o Mundial que se dispute en territorio español.

El proyecto de la nueva casa taronja está en la primera fase, en la de estudio de la financiación. El Valencia Basket nunca ha negado la opción de realizar la construcción con algún operador internacional que se dedique a la explotación de eventos. El director general, Paco Raga, reconoció ayer que la idea ya se ha transformado en realidad: «La ciudad estaba pidiendo a gritos hacer un pabellón y la idea ya está en marcha porque la sociedad lo está exigiendo con su presencia en los partidos de la Fonteta. Tenemos una demanda grandísima de pases. Si esta temporada tuviéramos un pabellón más grande seguro que podríamos tener 4.000 abonados más».

La posibilidad de construir un nuevo recinto deportivo siempre ha estado encima de la mesa en las reuniones entre Jordi Bertomeu y el Valencia Basket. El máximo mandatario de la Euroliga reconoció ayer a LAS PROVINCIAS que tras la construcción de una ciudad deportiva única en Europa, el paso que le resta a la entidad es el cambio de la Fonteta: «La guinda del pabellón hace tiempo que nos falta. Valencia necesita un pabellón más grande, más moderno, que pueda ofrecer una experiencia diferente a los socios y al baloncesto y creo que es evidente que nos falta. Creo que el club también lo sabe».