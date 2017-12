El Valencia Basket terminará 2017 en puestos de playoff

El Valencia Basket no tuvo piedad del Corral y Vargas Clínica Dental de Granada, al que no opciones en la Fonteta (70-47). Tan sencillo fue el partido para las jugadoras de Rubén Burgos que les bastó con anotar en los tres primeros cuartos. Antes del último parcial, las taronja dominaban por un claro 70-36, después de un 28-10 en el tercer cuarto liderado por una desatada Maria Bettencourt, que anotó siete triples. El 0-13 del último cuarto llegó con una bajada de pistón del Valencia Basket, puesto que de no hacerlo el marcador hubiera sido escandaloso. La quinta victoria consecutiva permite a las valencianas terminar el 2017 en puestos de playoff de ascenso a la Liga Femenina, en la tercera plaza con un balance de 9-3. El primer encuentro del próximo año le enfrentará al Ciudad de los Adelantados en Tenerife, cuarto con el mismo balance de 9-3, el 13 de enero en Tenerife. Por su parte el Picken Claret sufrió un dura derrota en Las Palmas frente al líder Spar Gran Canaria (90-57). La peor noticia fue la lesión de Adijat Adams. El encuentro se inició con una hora y media de retraso por deficiencias en el parquet y los dos equipos se tuvieron que desplazar a otro pabellón.