El Valencia Basket, atento a la posible salida de Tavares de la NBA Dubljevic lucha con Robinson por el balón. / EFE/ MAXIM SHIPENKOV El pívot, cortado por los Cavaliers, fue una petición el pasado año de Pedro Martínez y priorizará la Euroliga si no sigue en EE UU J. C. VILLENA Sábado, 14 octubre 2017, 09:32

Si algo ha quedado claro en las primeras semanas de competición del Valencia Basket es que esta temporada va a ser durísima a nivel físico. Tras la lesión de Latavius Williams, que no ha disputado aún ningún partido de taronja, la carga de minutos de Pleiss y Dubljevic puede convertirse en peligrosa en cualquier momento, y más desde ayer que comenzó a picar para arriba el calendario con el exigente partido ante el Khimki y la visita mañana del Real Madrid. Con el pívot americano aún sin fecha de vuelta, la entidad valenciana está atenta a las pocas opciones que deje el mercado. Una de ellas el Walter Tavares. El caboverdiano, de 220 centímetros y 25 años, fue cortado el miércoles por los Cavaliers, después de no entrar en los planes de la franquicia de Ohio tras fichar el pasado 12 de abril por la lesión de Bogut. Ayer terminó el plazo para que cualquier equipo de la NBA reclamara su contrato. Hoy se convertirá en agente libre. En el caso de salir de EEUU, el pívot priorizará las ofertas de Euroliga.

El Valencia Basket sigue sus pasos desde la pasada temporada, ya que fue una de las peticiones de Pedro Martínez. La última vez que estuvo su nombre encima de la mesa fue tras la lesión de Kravtsov, aunque no hubo ninguna opción para hacerse con sus servicios puesto que los Raptors no estaban dispuestos a dejar escapar en ese instante al jugador. La entidad de la Fonteta no inscribió a Pedro Llompart en la competición para tener un hueco libre para un eventual fichaje. El reglamento de la Euroliga, en su artículo 10.2, establece que los equipos deben inscribir un mínimo de 13 jugadores y un máximo de 16. El Valencia Basket, con Hlinason y Puerto, tiene en estos momentos 15 fichas para disputar el torneo. Los clubes pueden inscribir nuevos jugadores, hasta un máximo de 20 distintos, hasta la Jornada 24, la que disputará el 2 de marzo donde los valencianos recibirán en la Fonteta al Brose Bamberg. El contacto entre Txus Vidorreta y Chechu Mulero es constante con respecto a los movimientos de mercado, puesto que Antoine Diot tampoco tiene un plazo de vuelta estimado y el sobreesfuerzo de Van Rossom también se puede acabar pagando.