El Valencia Basket sale reforzado de la reunión con el CSD Final de la Liga ACB que enfrenta al Valencia Basket con el Real Madrid en el pabellon de la Fuente San Luis, La Fonteta, proclamandose campeon el Valencia Basket. / J. Signes El club taronja integra una comisión que estudiará la mejora de la ACB y que también explorará la viabilidad de una competición alternativa JUAN CARLOS VILLENA Valencia Lunes, 4 septiembre 2017, 20:43

El Valencia Basket ha salido reforzado de la reunión que se ha celebrado hoy en la sede del Consejo Superior de Deportes en la que han participado los cinco clubes españoles que disputarán la Euroliga en la presente temporada. Por parte valenciana han asistido José Puentes y Esteban Gallego. El pasado 30 de agosto se produjo una comida en Barcelona en la que participaron el Real Madrid, FC Barcelona, Baskonia y Unicaja y en la que se exploró la creación de una liga paralela a la ACB. Esos cuatro clubes excluyeron al Valencia Basket de la reunión. El CSD enmendó la plana al desaire y exigió que para sentarse en una mesa y abordar el problema, real, del calendario de los clubes de Euroliga (con la actual Liga Endesa de 18 equipos el mínimo de partidos se eleva a 64 para esos cinco equipos) era necesario la presencia del Valencia Basket. Así se lo transmitió José Ramón Lete, el presidente del organismo, a todos los afectados.

Tras la reunión de hoy en Madrid, el Valencia Basket forma parte de una comisión de trabajo (formada por el CSD y los cinco clubes de Euroliga) que se ha creado con la premisa de un doble mandato; trabajar para encontrar un modelo de viabilidad de la actual ACB pero también explorar las opciones de una competición privada en el caso de que no se encuentre la fórmula para reducir el actual calendario.

En el grupo de trabajo no se ha incluido a la Federación Española de Baloncesto, según fuentes conocedoras de la reunión, puesto que el objetivo del grupo de trabajo es tratar de encontrar una solución al problema concreto de la ACB. El Valencia Basket ha aceptado integrar esa comisión puesto que el propio CSD ha sido el máximo interesado en incluir al actual campeón de liga y no excluirlo como sucedió en la reunión del pasado miércoles, aunque formar parte de la misma no significa que el conjunto taronja haya tomado la decisión de disputar una liga paralela. En todo caso, esa decisión tendrá que tomarla si en algún momento hay un modelo documentado sobre la viabilidad de esa hipotética competición privada. En ese caso, si llega el momento, la entidad de Juan Roig se pronunciará al respecto. La Liga Endesa tiene prevista una asamblea antes del inicio de la temporada el 30 de septiembre y a buen seguro que el resto de equipos de la competición tendrán mucho interés en conocer las propuestas de los cinco equipos de Euroliga que se han reunido hoy con el CSD.

Hay que recordar que a esta situación se ha llegado después de que el modelo votado, y aceptado, de una liga de 17 equipos en la temporada 17-18 para, a medio plazo, reducir la Liga a 16 saltara por los aires al no llegar a un acuerdo sobre la fórmula al pago compensatorio a la FEB sobre los 'no ascensos' desde LEB obligados por esa reducción. La mayoría de clubes que no participan en la Euroliga querían que ese dinero lo aportaran de forma íntegra los cinco equipos de Euroliga. Esa situación de desgobierno fue aprovechada por el Real Betis para solicitar su ingreso en la competición, avalado por una resolución judicial favorable, con lo que el calendario, lejos de encontrar un modelo de reducción, se encontró con 34 partidos en la Liga Regular.