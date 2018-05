El Valencia Basket reclamará a la Federación Francesa por la lesión de Diot Diot corta una de las redes del Gran Canaria Arena tras conquistar la Supercopa. / acbphoto El club elabora un informe sobre la baja de larga duración del galo que comenzó con unas molestias en la rodilla del base en el Eurobasket JUAN CARLOS VILLENA VALENCIA. Lunes, 21 mayo 2018, 00:06

La relación entre el Valencia Basket y la Federación Francesa de Baloncesto, que ya tenía un precedente en 2015 cuando Antoine Diot se perdió el Eurobasket por lesión, se tensó de forma definitiva el pasado 20 de noviembre. Cuando el base fue operado por el doctor Mikel Sánchez en Vitoria la artroscopia prevista se convirtió en una intervención más complicada puesto que el base tenía afectada la zona condral del cartílago. Una lesión previa que no venía reflejada en el informe que remitió Francia al término del Eurobasket. Diot tan sólo jugó siete minutos en el último partido de los franceses en el campeonato, la derrota ante Alemania por 84-81 el 9 de septiembre, al notar molestias en su rodilla izquierda. Dos semanas después disputó la final de la Supercopa en Gran Canaria ya que no corría peligro la articulación por el diagnóstico facilitado por los servicios federativos galos. Desde el 22 de septiembre ya no ha disputado ningún partido.

Desde la operación de Diot, el Valencia Basket está elaborando un informe de la temporada en blanco del francés, en Andorra acumulará 65 partidos sin jugar, para reclamar a la Federación Francesa los costes que sean necesarios. No hay que olvidar que el jugador renovó al alza su contrato el pasado verano, hasta junio de 2019, puesto que tenía encima de la mesa propuestas de varios clubes de la Euroliga. Alguno de ellos ha disputado la Final Four de Belgrado. Tras volver lesionado del Eurobasket, tan sólo ha disputado dos partidos con la entidad que paga su salario. Antes de la operación en Vitoria, la gota que colmó el vaso de la paciencia de la entidad de la Fonteta fue la convocatoria inicial de Diot, estando lesionado, para las ventanas FIBA de noviembre. El Valencia Basket, entonces, volvió a elevar una protesta a Francia.

El director deportivo taronja, Chechu Mulero, defendió, en declaraciones a LAS PROVINCIAS el pasado 13 de mayo, que el club no corrió ningún riesgo cuando se inscribió a Diot para el primer torneo de la temporada: «Cuando el jugador disputa la Supercopa es porque está físicamente capacitado para jugar. No se corrió ningún riesgo. Entendíamos que estaba preparado para jugar. El problema viene de antes y lo que le permitió jugar la Supercopa también. Diot se vio en condiciones de jugar y jugó. La Federación Francesa nos indicó cual es el problema que tenía y el tratamiento que había seguido en el Eurobasket pero eso al final no correspondió con la realidad». Ahí está la clave.

En la operación a la que fue sometido en noviembre se descubrió que tenía afectado el cartílago Francia convocó al base estando lesionado para las ventanas FIBA y ahora no ha vuelto a cometer el error

En la actualidad, el base está ultimando su puesta a punto y ya realiza cargas de trabajo en pista de forma individual. Eso sí, para el paso definitivo todas las variables van a tener su importancia. Diot no está inscrito en la ACB con lo que, a efectos prácticos, sigue lesionado y no activo para la práctica del baloncesto. La hoja de ruta en el club, si no hay cambio de última hora, es que el jugador ya no regrese con la camiseta taronja hasta el inicio de la próxima temporada. Si se cumple esa premisa, habrá firmado una campaña en blanco desde la Supercopa. En esta ocasión, Francia no ha cometido el error de convocar al jugador para las siguientes ventanas, aunque falta más de un mes para los partidos y, en teoría, el jugador ya podría estar recuperado. Un dato más sobre la guerra fría que, a día de hoy, mantienen desde los despachos federativos galos y los de la Fonteta. Francia iniciará la preparación para los siguientes partidos clasificatorios para el Mundial de China de 2019 el 25 de junio en Nanterre. El conjunto francés se medirá a Bosnia el 29 de junio y a Rusia el 2 de julio. Sin la presencia de Diot.