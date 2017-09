El Valencia Basket presenta al pívot alemán Tibor Pleiss El jugador durante su presentación en el equipo. / Miguel Ángel Polo El jugador se comprometió con el club para dos temporadas tras disputar la Turkish Airlines Euroleague LAS PROVINCIAS Jueves, 7 septiembre 2017, 17:34

El Valencia Basket ha presentado a su nuevo fichaje, el pívot alemán Tibor Pleiss (2.18m), en las Oficina de Servicios de Caixa Popular del Parque Tecnológico de Paterna. El jugador se comprometió con el club para dos temporadas tras disputar la Turkish Airlines Euroleague la pasada campaña con el Galatasaray Odeabank Istanbul.

A sus 27 años, este center cuenta ya con una amplia trayectoria profesional, con tres temporadas de experiencia en la Liga Endesa (dos con Baskonia y una con el FC Barcelona Lassa, con unos promedios de 8 puntos, 5 rebotes y 10,7 créditos de valoración en su carrera ACB), seis participaciones en la Turkish Airlines Euroleague con cuatro equipos diferentes (94 partidos en la máxima competición continental) y una campaña en la NBA con Utah Jazz.

Vicente Solá ha dado la bienvenida a Pleiss a su nuevo equipo y ha recalcado que «en estos primeros partidos de preparación, Tibor ya ha mostrado algunas de sus virtudes como la facilidad para anotar tanto cerca del aro jugando de espaldas como desde la media y larga distancia. O su capacidad de intimidación y de rebote. Un talento que se complementa a la perfección con el de los otros pívots del equipo para completar una línea interior equilibrada y con muchas combinaciones a disposición del entrenador. Y además Tibor disputó la Euroliga con su nuevo formato con el Galatasaray. Una situación que seguro que nos va a ayudar a adaptarnos a la exigencia de compaginar la competición nacional más fuerte de Europa con la máxima competición continental».

El jugador alemán con la mascota del equipo. / Miguel Ángel Polo

Como muestra de gratitud por el apoyo de su patrocinador Caixa Popular, el presidente taronja le ha hecho entrega a Rosendo Ortí, director general de la entidad, de una camiseta conmemorativa del campeonato de la Liga Endesa obtenido por Valencia Basket la pasada temporada con el nombre de Caixa Popular.

Por último, ha sido el jugador alemán el que ha comenzado su turno de palabra para mostrarse «feliz por estar aquí y formar parte de esta increíble organización. Por lo que he podido ver en estos días, este es uno de los equipos más profesionales en los que he jugado. Me encanta el proyecto de L’Alqueria del Basket. Todo el mundo aquí siempre está tratando de dar su máximo y creo que ese es el camino para lograr los objetivos y para ganar. Estoy deseando que lleguen los primeros partidos».

Sobre si considera que puede igualar su mejor nivel mostrado en la Liga Endesa, Pleiss ha señalado que «siempre que tenga la oportunidad voy a dar lo máximo de mí. En mi segundo año en Baskonia era una situación muy concreta, era uno de los jugadores clave y todo el mundo me pasaba el balón. Voy a dar todo mi energía, como he hecho en mis equipos anteriores. Voy a dar todo lo que tengo por Valencia Basket».