El Valencia Basket tendrá el mejor pabellón Arena de España Sergi García disputará su primer partido en Zaragoza tras su salida del club en diciembre. / i. marsilla El inversor quiere acelerar los plazos de licitación y los taronja buscan meter presión al Baskonia y el Barcelona ganando en Zaragoza JUAN CARLOS VILLENA Sábado, 14 abril 2018, 01:02

La presentación el pasado miércoles del plan de negocio del proyecto del nuevo pabellón del Valencia Basket ha sido la noticia que ha presidido la última semana de doble partido para el conjunto taronja antes del playoff. Por eso es tan importante la plaza para la próxima Euroliga que está en juego en la Liga Endesa, ya que una de las claves hasta la mudanza al nuevo recinto es que el conjunto valenciano sea un asiduo a la Copa de Europa. En el informe que ya tiene en su poder el Ayuntamiento figuran todas las especificaciones que permitirán a Valencia tener el mejor pabellón Arena de España, con un baremo de posibilidades técnicas que superarán al Palau Sant Jordi de Barcelona y al WiZinc Center de Madrid. Los dos referentes patrios.

El único punto de fricción existente con respecto al proyecto son los plazos de licitación. Los técnicos municipales advirtieron en dicha reunión al grupo de trabajo de Juan Roig que los trámites burocráticos pueden demorarse hasta la primavera de 2019, algo que el inversor va a intentar acortar en la medida de lo posible. De no ser así sería complicado que el Valencia Basket dispute sus partidos en la nueva casa antes de la temporada 2021-2022. Antes de todo eso se deberá firmar el convenio definitivo. Los técnicos municipales calcularán el canon para la cesión del solar en los próximos 50 años aunque el empresario, tal y como pudo confirmar esta redacción, no renunciará a la idea de comprar el solar hasta no saber la tasación del alquiler que le va a presentar el gobierno municipal.

La negociación del Arena fue uno de los principales temas de conversación del viaje de la expedición del Valencia Basket ayer a Zaragoza. Casi con las legañas sin quitar, puesto que el partido de esta tarde en el Príncipe Felipe llegará 43 horas después de la épica victoria ante el Baskonia. Sin tiempo de entrenar, tan sólo con una sesión suave en la Fonteta, el equipo de Vidorreta tratará de cerrar con un pleno la doble jornada en la ACB. Una victoria taronja metería presión mañana al Baskonia y al Barcelona, que tienen dos partidos exigentes ante el Iberostar Tenerife y el Unicaja.

Dubljevic, que terminó con una cojera evidente el encuentro ante los vascos al recaer de su dolor en el Aquiles izquierdo, viajó ayer con el equipo y si no hay ningún contratiempo disputará el partido. De no hacerlo se le complicará el camino a los valencianos en Zaragoza, puesto que Pleiss sigue siendo baja, junto a San Emeterio, Vives y Diot. La cita será especial para Sergi García, que disputará su primer partido en el Príncipe Felipe desde que fichó por la entidad de la Fonteta el 9 de diciembre. En su actual club preocupa que le pueda afectar el recibimiento de la afición maña, que no escondió su indignación en el momento del traspaso. La capacidad del balear para no perder la concentración será clave.

El Tecnyconta se ha complicado la permanencia después de encadenar tres derrotas consecutivas y seis en los últimos siete partidos. Con respecto al partido de la primera vuelta, que vencieron los taronja por 103-58, Jota Cuspinera ha dejado paso a Cargol en el banquillo, mientras Gary Neal es la gran amenaza ofensiva del Zaragoza.