Baloncesto | Valencia Basket Vidorreta: «Si encontramos un '4' que ayude a mejorar la plantilla no vamos a renunciar» El técnico del Valencia Basket confirma que Sastre estará ante el Unicaja y que Pleiss es duda JUAN CARLOS VILLENA Valencia Viernes, 20 abril 2018, 13:58

El Valencia Basket disputa el domingo un partido ante el Unicaja en la Fonteta que puede tener valor doble puesto que una victoria abriría una brecha de tres triunfos con respecto al quinto y permitiría a los taronja seguir optando a la segunda plaza. Para la cita Txus Vidorreta ha confirmado que seguirá contando con la rotación estable de diez jugadores de las últimas semanas, una vez que Sastre ha superado las molestias del pinchazo que sufrió en Zaragoza, con la gran duda de Pleiss: «Inició ayer un trabajo muy suave con el equipo, prácticamente sólo hizo un ejercicio después del calentamiento. Eso es poco para poder pensar que pueda llegar siempre y cuando hoy no pueda superar ese límite. Si entre hoy y mañana puede hacer la mitad del entrenamiento tendrá alguna posibilidad de llegar al partido del domingo».

A ese respecto, el técnico volvió a no cerrar la puerta a que el Valencia Basket se refuerce de cara al playoff, aunque dejando claro que está complicado: «Chechu Mulero está pendiente del mercado y no ha surgido un jugador que podamos decir que nos ayude a mejorar la plantilla de una forma rotunda, que es lo que buscamos. Seguiremos pendientes. Teniendo en cuenta que durante todo el año estamos teniendo problemas recurrentes en la posición de tres y que durante buena parte del año para solucionar esos problemas Doornekamp ha hecho un buen trabajo de tres pensamos que si encontramos un cuatro que nos ayude a mejorar la plantilla de una forma evidente no vamos a renunciar a ello».

El mensaje de unidad que han lanzado esta semana dos de los pesos pesados del vestuario de la Fonteta, Rafa Martínez y Van Rossom, ha servido para que el entrenador refuerce esa teoría de cara al encuentro ante los malagueños: «Me encuentro con mucha confianza por el apoyo que estoy recibiendo del club, de mis jugadores y de todo el equipo técnico. Ahora llega el momento clave y si estamos todos al cien por cien tendremos muchas más opciones de llegar al playoff con opciones reales de ser un outsider al título. Son dos pesos pesados (Rafa y Sam). Ellos están demostrando el grado de implicación que tenemos toda la plantilla con los valores del Valencia Basket haciendo un esfuerzo extraordinario toda la temporada. Esa implicación es total y se ha demostrado a nivel público, los jugadores están con el entrenador y el entrenador con ellos todo el año. En este club hay una unión total y tenemos que participar todos de esa unión, incluso cuando tengamos tres minutos malos en un partido porque es cuando más lo vamos a necesitar».