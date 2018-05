El Valencia Basket ata al escolta Matt Thomas Matt Thomas (derecha) en un partido ante Bilbao Basket. / efe El tirador del Obradoiro vestirá de taronja si sale Green J. CARLOS VILLENA LAS PALMAS. Jueves, 31 mayo 2018, 00:24

El mercado de la próxima temporada ya ha comenzado a moverse, pese a que aún no ha terminado la actual campaña en la Liga Endesa, y el Valencia Basket no está afrontando las primeras semanas con los brazos cruzados, pese a que la entidad de la Fonteta cuenta con la desventaja de no tener garantizado su pase a la Euroliga en los movimientos iniciales del cruce de fichajes. Algo que no ha impedido conseguir la pequeña primera victoria, que no es otra que seducir a Matt Thomas. El tirador del Obradoiro ha priorizado el proyecto taronja al del Barcelona, que sí que tiene una Licencia A, aunque es sabedor de que su contrato no será posible hasta que el Valencia Basket no juegue sus últimas cartas con Erick Green. El californiano tiene cláusulas en su contrato que afectan al mes de junio y la entidad de la Fonteta va a esperar para comprobar cual es el mejor escenario para sus intereses.

La primera decisión que tomará el club una vez termine la temporada es si le ofrece la renovación a Txus Vidorreta. Un aspecto que, por cierto, puede ser muy importante en el desarrollo final de los vasos comunicantes entre Erick Green y Matt Thomas. Una vez se sepa el nombre del entrenador taronja de la campaña 18-19 se comenzará a confeccionar la plantilla. A ese escenario, la entidad valenciana llegará con la prioridad conseguida sobre Matt Thomas, con un principio de acuerdo para un contrato de dos temporadas y un salario que ronda los 500.000 euros por cada año. El Obradoiro, sabedor de que el jugador iba a tener ofertas tras su espectacular temporada, logró atarle antes del final de 2017 con una temporada extra, con lo que el Valencia Basket deberá abonar una cantidad inferior a 100.000 euros en el caso de firmar a Thomas. El perfil del jugador de Iowa State, que el 4 de agosto cumple 24 años y que muchos expertos ven en él una nueva versión de Jaycee Carroll, encaja en la filosofía de juego que se ha implantado en las últimas temporadas en la Fonteta. En su estreno en la ACB, ha sido el jugador con mejor porcentaje en el tiro libre (94,4%) y el segundo que más triples ha anotado, con un 46%.

Ninguno de estos movimientos, tal y confirmaron fuentes oficiales a esta redacción, se producirá antes de que termine la temporada. El futuro de Green, que no ha tenido la importancia en la rotación taronja que se esperaba, puede estar marcado por el mercado del Unicaja. La entidad malagueña, ante el temor de que Nedovic tenga resuelta su salida al Armani, se fijó en el californiano, aunque Green no contempla otro escenario para el próximo año que encontrar un hueco en la NBA o la Euroliga. Los malagueños no tienen opciones de disputar la Copa de Europa.