El Valencia Basket ata a Doornekamp y apostará fuerte para retener a Oriola El canadiense firma por dos temporadas y el club ya prepara una ofensiva ante el interés del Barcelona por fichar al pívot de Tàrrega JUAN CARLOS VILLENA valencia. Miércoles, 28 junio 2017, 00:46

El Valencia Basket no va a esperar de brazos cruzados mientras el Barcelona vuelve a la carga a por otro de sus jugadores. Tras el 'no fichaje' de Guillem Vives, por segundo verano consecutivo, el ahora equipo de Sito Alonso ha puesto su objetivo, tal y como informó este periódico el pasado 18 de abril, en Pierre Oriola. La dirección deportiva entonces comandada por Rodrigo De la Fuente puso en su lista de prioridades al pívot de Tàrrega tras la Copa del Rey de Vitoria, donde el catalán fue una de las piezas importantes en la reacción del Valencia Basket en la segunda parte de la semifinal frente al Barcelona, que llevó a los de Pedro Martínez a disputar el título al Real Madrid. Desde ese día, el nombre de Oriola está subrayado en rojo en el cuaderno del Palau y su explosivo playoff no hizo más que refrendar ese deseo.

El pívot tiene contrato garantizado como taronja para la próxima temporada y una cláusula asumible por un club que ya pagó dos millones por Claver hace justo un año. El precio de salida de Oriola no es millonario pero el Valencia Basket va a luchar por retener a un jugador que considera clave en el diseño de su juego interior. El club, tal y como confirmaron fuentes oficiales a esta redacción, ya sopesa realizar una ofensiva previa y blindar el contrato al interior, sentándose con él para mejorar el que ya tiene, subiendo el sueldo y evidentemente la cláusula de salida. Nacho Rodríguez, el nuevo jefe de baloncesto del Barça, ya sabe que puede ahorrarse cualquier llamada para abaratar el precio de salida o para incluir jugadores en la operación. El Valencia Basket no se sentará a negociar sobre Oriola.

Mientras en la Fonteta se intenta aguantar el nuevo pulso del Barcelona, que confirma su fijación en el color taronja en los últimos veranos, sigue trabajando paso a paso para cumplir el diseño de plantilla consensuado entre Mulero y Vidorreta. Ayer hizo público el acuerdo con Aaron Doornekamp para las próximas dos temporadas, aunque cuando el vasco fue presentado el viernes como entrenador taronja ya tenía constancia de que iba a poder contar con el canadiense. Desde entonces, tan sólo faltaban por pulir los famosos flecos. Uno de ellos, el pago de la cláusula de salida que firmó el pívot al renovar su contrato con el Iberostar y que le permitía una salida muy económica, menor a 50.000 euros, en el caso de que tuviera una oferta de Euroliga.

El fichaje de Doornekamp, tal y como confirmó el propio Vidorreta en LAS PROVINCIAS, no cierra la puerta a Luke Sikma. La intención del Valencia Basket es contar con una tripleta de cuatros tan versátiles como la que pueden formar el nuevo fichaje del club, el propio Sikma y Will Thomas. La llegada del canadiense que juega con pasaporte holandés, de 201 centímetros y 31 años, cubre el hueco que dejó Shurna con su marcha. La figura del cuatro abierto, tirador, que tanta importancia tiene en la Euroliga.

Es obvio que el fichaje de Vidorreta fue clave en el impulso final de su llegada pero la dirección del Valencia Basket ya tenía su nombre apuntado como opción al comprobar su excelso nivel en Tenerife, donde viene de firmar 12,3 puntos, con 2,47 triples anotados por partidos con un 43% de acierto, y 4,2 rebotes en la Liga Endesa. Chechu Mulero valoró el fichaje del ala-pívot como el de un jugador capaz de hacer daño a los rivales en varias posiciones: «Es un excelente tirador, un gran competidor, que rebotea, pelea y es muy bueno en el bloqueo. Tiene un carácter que me recuerda al de Matt Nielsen. Es un jugador versátil que puede jugar tanto el cuatro como el tres, posteando».