El Valencia Basket no descarta fichar a un interior antes del playoff de la ACB Pleiss no ha completado ningún entrenamiento de la semana y sigue siendo duda para disputar el partido de mañana ante el Unicaja J. C. VILLENA VALENCIA. Viernes, 20 abril 2018, 23:53

El Valencia Basket recibe mañana al Unicaja en un partido que puede encarrilar la ventaja de campo en la primera eliminatoria del playoff para los taronja, a poco más de un mes para que comience la defensa del título de la Liga Endesa conquistado la pasada temporada por los valencianos frente al Real Madrid. El primer partido de los cuartos de final se disputará el 27 o 28 de mayo y el conjunto de la Fonteta debe estar atento tanto al rendimiento deportivo en las seis jornadas que restan de la Liga Regular como a la enfermería, donde sigue teniendo a cuatro jugadores a día de hoy.

La gasolina del juego interior sigue siendo uno de los motivos de preocupación en el Valencia Basket, con Dubljevic jugando con molestias en el Aquiles y Tibor Pleiss de baja por una fascitis plantar. El alemán aún no ha completado ningún entrenamiento esta semana y es duda para enfrentarse mañana al conjunto malagueño. Con Latavious Williams en pleno proceso de adaptación al juego colectivo, Txus Vidorreta volvió a incidir ayer en la importancia de estar atento al mercado, donde por ejemplo el Tecnyconta Zaragoza fichó esta semana a dos jugadores procedentes del Estrella Roja, Ennis y Milko Bjelica: «No ha surgido un jugador que podamos decir que nos ayude a mejorar la plantilla de una forma rotunda, que es lo que buscamos. Seguiremos pendientes, pensamos que si encontramos un cuatro que nos ayude a mejorar la plantilla de una forma evidente no vamos a renunciar a ello».

La mala experiencia con Damjan Rudez, cuyo rendimiento fue una decepción para todos los estamentos del club, sirvió como aviso interno y, teniendo en cuenta que resta poco más de un mes para que comience la lucha por el título y que se han dejado pasar opciones de mercado al no reunir las características enunciadas por el entrenador, y que se resumen en que tiene que ser un jugador que mejore la actual plantilla valenciana, complica esa opción de refuerzo. Si no se encuentra esa última pieza en el tablero no variarán los objetivos deportivos del club puesto que todos los estamentos de la entidad, comenzando por el cuerpo técnico y acabando por la dirección general, son conscientes de que la plaza deportiva para disputar la próxima edición de la Euroliga sigue siendo la primera meta en el playoff de la ACB.