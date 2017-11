El Valencia Basket no cede al pulso de la FIBA El club no renunciará a convocar a sus jugadores con contratoEn la entidad se tiene la certeza de que toda la plantilla jugará la cita de Euroliga contra el Bamberg y no con sus respectivas selecciones J. C. VILLENA ESTAMBUL. Sábado, 4 noviembre 2017, 00:58

El choque de trenes entre la Euroliga y la FIBA ya es inevitable, puesto que las fechas de partidos en la semana del 20 al 26 de este mes se mantiene inalterable. Los jugadores internacionales deberán elegir entre sus clubes y sus selecciones y, en el caso de España, el enigma sigue sin resolverse porque es uno de los pocos combinados que aún no ha dado su lista. Scariolo tiene, normativa en mano, hasta el próximo lunes para hacerlo. El Valencia Basket mantiene un silencio de respeto para no avivar la polémica, pero la plantilla ya conoce la postura no negociable de su club, que no es otra que hacer cumplir sus contratos de trabajo. La entidad de Juan Roig no está negociando con ninguna Federación, la española incluida, para ceder a sus jugadores. Todos los que ya han sido convocados, como el caso de Dubljevic o Diot, aunque este último está lesionado, saben que están citados para subirse al avión el miércoles día 22 con destino Alemania para disputar el jueves 23 el partido frente al Bamberg. Todos los que estén disponibles deportivamente para Vidorreta tendrán la obligación de presentarse en su puesto de trabajo.

Tampoco con España

La postura del Valencia Basket no varía con respecto a España. Si Scariolo incluye a San Emeterio, Sastre, Vives, Abalde o Rafa Martínez en su lista sabe que estos jugadores no tienen el permiso de la entidad, a día de hoy, para disputar las dos citas que enfrentarán a la selección con Montenegro y Eslovenia. Las dudas jurídicas en España llegaron con la Ley del Deporte, que en uno de sus artículos reza lo siguiente: «Es obligación de los deportistas federados asistir a las convocatorias de las selecciones deportivas nacionales para la participación en competiciones de carácter internacional, o para la preparación de las mismas. Se considera infracción muy grave la falta no justificada». El problema es que nunca se habían disputado partidos de selecciones sin parar las competiciones de clubes.

Aunque nadie quiere ponerse en el escenario de que algún jugador convocado por su selección acudiera a la cita sin tener permiso del club, se expondría a una sanción. Algo que no sale a cuenta, puesto que la dieta media que recibe un internacional al día es de 400 euros y, según el régimen interno, no presentarse a un partido al que se ha sido convocado es una falta muy grave. La postura oficial es que no se negociará ninguna excepción, puesto que desde el Valencia Basket se considera que la cita de Euroliga, actualmente los dos equipos están empatados con un balance de 3-2, es muy importante y porque sentaría precedente para las ventanas de febrero. La FEB ya conoce la postura de la entidad valenciana, que siempre se ha mostrado receptiva a colaborar con el ente federativo pero que, en este caso, no quiere 'pagar los platos rotos' de la falta de acuerdo entre la FIBA y la Euroliga. Si los clubes de Euroliga no se mueven del marco legal, las selecciones se verán obligadas a nutrirse, España incluida, de deportistas de los equipos de Eurocup y Champions League.