El Valencia Basket rememora el 'Espíritu del 98'

El conjunto taronja disputará el partido del domingo ante el Real Betis con una réplica de la camiseta con la que conquistó la Copa del Rey en Valladolid

El 2 de febrero de 1998 el Pamesa Valencia conquistó la Copa del Rey en Valladolid. Un hito no sólo del baloncesto valenciano, puesto que se trató de su primer título, sino del baloncesto nacional, puesto que hasta entonces ningún debutante había logrado conseguir el título. Un registro que sigue vigente. Veinte años después, el Valencia Basket ha presentado los actos de celebración de la efeméride. Miki Vukovic y Víctor Luengo presentado, junto al consejero delegado Paco Raga, la camiseta con las que el conjunto valenciano se enfrentará al Real Betis el domingo en la Fonteta. Una réplica de aquella elástica en blanco y rojo que estará a la venta en la tienda del club por 40 euros.

El domingo, un nutrido grupo del Pamesa campeón se reunirá en la Fonteta, donde tendrán un homenaje en el descanso entre el primer y el segundo cuarto. Miki Vukovic, Víctor Luengo, José Luis Maluenda, Berni Álvarez, Jesús Fernández, Iñaki Zubizarreta, César Alonso, Fernando Jiménez y Miguel Maeso volverán a pisar el parquet, junto a los tres integrantes de aquel equipo, junto al capitán Luengo, que aún permanecen en la entidad valenciana, Martín Labarta, Alfonso Castilla y el fisio Pablo Martínez. La viuda del añorado doctor Jorge Mora también se sumará al homenaje. Entre las 17.15 y las 17.45 horas, los aficionados podrán hacerse fotos junto a la Copa y las leyendas.

Un emocionado Miki Vukovic ha recordado en la presentación la génesis de aquel histórico título: “Quiero agradecer a jugadores, directivos del club y aficionados porque empezamos a crear un equipo en la Liga EBA y crecimos todos juntos hasta hacer algo que nadie hizo en España. Con chavales de 17 a 21 años llegamos a la Copa del Rey y por primera vez en la historia del baloncesto español un debutante la ganó. Algo que aún no ha conseguido nadie. La afición también creció con nosotros. Recuerdo que en aquel primer año el cuerpo técnico y los jugadores pagaron autobuses para que vinieran animarnos fuera de casa”. Víctor Luengo ha señalado lo importante que fue para él, como valenciano y canterano, conseguir aquel título hace veinte años en Pucela: “Representa una emoción tremenda, nos hace más mayores y eso no gusta tanto pero que pasen veinte años de un título nos hacen pensar de o importante que fue aquello porque no se ha vuelto a producir una hazaña así. Es un título que se nos resiste desde entonces y da mucho más mérito a lo que conseguimos nueve chavales y tres americanos dirigidos por Miki Vukovic. Como capitán nos llena de orgullo”.