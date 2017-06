El Valencia Basket blinda a Dubljevic hasta 2020 Bojan Dubljevic levanta el trofeo de MVP de la Final de la Liga Endesa ante el Real Madrid. / jesús signes Su renovación es el gran fichaje de Euroliga y con ella se acerca el sueño del montenegrino: «Ojalá pudiera retirarme aquí porque esta es mi casa» JUAN CARLOS VILLENA valencia. Viernes, 23 junio 2017, 00:20

«Ojalá pudiera retirarme aquí porque esta es mi casa». Cuando la estrella de un equipo, y más si es extranjero, se confiesa de una forma tan sincera, facilita cualquier negociación. La frase corresponde a Bojan Dubljevic el día en el que este periódico informó sobre la ampliación de su contrato hasta 2020. Tras la resaca del título, el Valencia Basket hizo oficial esa extensión para que el montenegrino siga cumpliendo su sueño. El gran peligro para el conjunto valenciano, puesto que el propio jugador también había dejado claro en estas páginas que no quería vestir la camiseta ni del Real Madrid ni del Barcelona, eran los grandes de la Euroliga. Ya en la Final Four de Estambul su nombre comenzó a correr como la pólvora. Afortunadamente para el Valencia Basket, Chechu Mulero movió rápidamente ficha tras el final de la Euroliga, cuando Dubljevic levantó al cielo de la Fonteta el trofeo de MVP la negociación ya estaba encarrilada. Para evitar futuros sustos su cláusula ha ascendido, tal y como pudo confirmar esta redacción, a casi cinco millones de euros. La más alta de la historia del club para un jugador.

Antes de la extensión, Dubljevic ya era el deportista mejor pagado del Valencia Basket. Una distancia que ahora, evidentemente, ha aumentado hasta penetrar en ese baremo del millón de euros que en su día fue el símbolo del cambio de mentalidad pero que, evidentemente, si alguien merece recuperarlo es el genio de Niksic. La grada de la Fonteta lo idolatra y suyas son varias de las imágenes más impactantes de la celebración de la Liga. Desde su mítico «¡Me decían loco por decir que íbamos a ganar la Liga, estoy loco pero la liga es nuestraaaa!» en Movistar Plus al abrazo con Juan Roig donde un emocionado Dubljevic le recordó al dueño que el Valencia Basket era su casa. Esa misma noche cerró virtualmente el contrato.

La renovación permitirá a Dubljevic seguir batiendo registros internos del Valencia Basket. La temporada 17-18 será su sexta con la camiseta taronja, igualando a Branson y Lishchuk en la cima de los jugadores extranjeros. El último partido de la Liga Endesa fue su 271 en el conjunto valenciano. La quinta plaza de Berni Álvarez la tiene a tiro (274) y en cuanto dispute el decimoquinto encuentro de la próxima campaña superará a Hopkins como el jugador extranjero con más encuentros de taronja. Una leyenda.

La extensión de su contrato es la mejor guinda para una temporada que Dubljevic nunca olvidará. Como lo que sucedió hace una semana en la Fonteta, un 16 de junio que ya está tatuado en el alma de la familia del Valencia Basket. «Fue el mejor día de mi vida. Todo lo que pasó esa noche no lo podré olvidar nunca. Lo que conseguimos es algo tan grande que no encuentro las palabras para decir lo que siento», reconoce a LAS PROVINCIAS. Para el pívot, lo ocurrido ese día certificó «el triunfo de un equipo con corazón» porque el vestuario no dejó de intentarlo toda la temporada «como una familia, superando todos los golpes y apoyándonos en los malos momentos». 'Dubi' no puede reprimir la emoción al hacer un balance del año: «Ha sido una temporada muy larga y dura pero ganamos la primera liga de la historia del Valencia Basket y estoy muy orgulloso».