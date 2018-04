El Valencia Basket arropa a Vidorreta tras las últimas críticas de la Fonteta Juan Roig charla con Vidorreta y Scariolo en L'Alqueria del Basket. / jesús signes La intención del club sigue siendo ofrecer la renovación al técnico si se consigue el billete para la Euroliga que está en juego en la ACB JUAN CARLOS VILLENA VALENCIA. Lunes, 16 abril 2018, 00:47

El Valencia Basket acumula cuatro victorias consecutivas que han llegado en el momento en el que la rotación taronja se ha consolidado en diez jugadores, pese a que se mantienen cuatro bajas. En la zona noble del club taronja, además de seguir preocupados por una plaga de bajas que ha tenido como consecuencia la determinación de la entidad de hacer cambios a final de temporada en el protocolo médico, se está viviendo de una manera incómoda el clima de tensión que una parte de la grada de la Fonteta está poniendo sobre Txus Vidorreta. El pasado jueves, donde el equipo valenciano venía de dos triunfos, el último de ellos batiendo el récord de triples de la ACB, se volvió a pitar al entrenador en la presentación. Algo que no gusta en la entidad y más si llega unos segundos después de una ovación, merecida, a extécnicos que han aportado títulos a las vitrinas del Valencia Basket. En un mes, esa combinación de aplausos para unos y pitos para el actual entrenador ha ocurrido en tres ocasiones, dos con Pedro Martínez y otra con Spahija, en el encuentro ante el Maccabi.

Tal y como han confirmado fuentes oficiales a esta redacción, Txus Vidorreta tiene el respaldo de la totalidad del club, desde el máximo accionista al último empleado con rango. El único objetivo del club es mantener las filas unidas para luchar por el verdadero objetivo de la temporada, que no es otro que conseguir la plaza deportiva para la próxima Euroliga que está en juego en la Liga Endesa. Con el proyecto del nuevo Arena en el horizonte, la intención a medio plazo de la entidad es la de no salir de la Copa de Europa. Si se consigue ese objetivo la intención del club sigue siendo la de ofrecer la renovación a Vidorreta. En el caso de que la próxima temporada se dispute la Eurocup la decisión se tomará después de analizar todos los condicionantes de la temporada. Es decir, no cierra la puerta a la renovación, tal y como ocurrió tras la primera temporada de Pedro Martínez, donde el Valencia Basket no consiguió el billete para la Euroliga.

El técnico vasco recibió los ánimos de Juan Roig el viernes, en la presentación del Proyecto FER. El dueño del club, junto a su hermano Fernando Roig, estuvo charlando con Vidorreta de forma distendida. El máximo accionista del club es uno de los que no entiende que se pite de forma preventiva al entrenador antes de comenzar un partido. Tras el cuarto triunfo consecutivo, y la visita del equipo que privó la pasada temporada del título de la Eurocup, se espera que esa tensa tendencia cambie en el encuentro ante los malagueños. Una cita vital, puesto que el Unicaja ganó ayer al Barcelona y se mantiene a dos triunfos de los taronja. El triunfo del conjunto de Joan Plaza permite al Valencia Basket empatar en la tercera posición con el equipo de Pesic. El primer objetivo de los valencianos en las seis jornadas que restan de la Liga Regular será amarrar al menos la ventaja de campo en los cuartos del playoff.