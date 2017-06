El Valencia Basket acelera por Diot Diot durante un partido de esta temporada ante Estudiantes. / manuel molines En el caso de no alargar su contrato antes de que finalice este mes, el base francés se convertirá en uno de los caramelos del mercado El club no quiere que el derecho de tanteo marque los plazos de la renovación J. C. VILLENA valencia. Martes, 27 junio 2017, 00:04

El Valencia Basket, como el resto de clubes de la ACB, tiene hasta las doce de esta noche para acreditar ofertas cualificadas a sus jugadores no renovados y poder garantizarse el derecho de tanteo. Esa es la teoría de cada mercado de verano, aunque no la única vía para asegurar la renovación de los tres jugadores de la columna vertebral del equipo campeón de la ACB que están a día de hoy sin contrato, la que Txus Vidorreta anunció que quiere tener en su proyecto.

El caso más claro, por su cotización, es el de Diot. La entidad valenciana no quiere que los plazos del tanteo marquen el paso de la negociación y así se lo hicieron saber en los últimos días al agente del francés. Las conversaciones, tal y como confirmaron fuentes conocedoras de la operación a esta redacción, van por buen camino y en la entidad de la Fonteta son incluso optimistas para poder hacer oficial el acuerdo antes de que comience el tanteo. Lo que tiene muy claro la dirección deportiva de la Fonteta es que para retener a Diot la oferta tendrá que superar el actual contrato del francés, ya de por sí importante. En el caso de no renovar su contrato antes de que finalice el mes de junio el base se convertirá en uno de los caramelos del verano, con el peligro añadido de que algún equipo de Euroliga no español se adelante al Valencia Basket. El mercado de bases de calidad es limitado y el fichaje de Heurtel por el Barcelona comenzó a mover ese dominó.

La situación de Luke Sikma y Romain Sato es similar, en cuanto a que Vidorreta los quiere en el equipo, pero con sus renovaciones el club puede llegar al tanteo sin haber realizado ninguna oferta y comenzar después las negociaciones. Incluir a jugadores en la lista del tanteo, puede ocurrir también con Van Rossom e incluso con el propio Diot, no significa que un club haya decidido no contar con ese jugador sino que, simplemente, no ha llegado a un acuerdo de renovación a esa fecha. Las reglas del tanteo, con el contrato garantizado por un porcentaje del sueldo de la última temporada en el caso de que nadie puje por sus servicios, provocan que en muchas ocasiones sean los propios clubes los que decidan llegar a ese escenario para que sea el mercado el que bareme la cotización real del jugador, o en el caso de las estrellas para negociar con libertad y no estar sujetos a igualar una oferta que le llegue de cualquiera de los grandes.

La ACB anunciará mañana la lista de los jugadores sujetos al derecho de tanteo. Desde entonces, hasta el 9 de julio, los jugadores tienen este plazo de doce días naturales para recibir una única oferta de un club. Una vez presentada la oferta en ACB, el club de origen dispone de cinco días improrrogables para ejercitar el derecho de tanteo. El deseo de Antoine Diot siempre ha sido el de quedarse en el proyecto de Euroliga del Valencia Basket, tal y como transmitió a varios compañeros del vestuario durante las celebraciones y antes de marcharse de vacaciones. Tras el blindaje de Dublejvic hasta 2020, la renovación de Diot tiene que ser la segunda gran operación del verano. Un paso más en el deseo de Chechu Mulero, y de Txus Vidorreta, de que los diez jugadores utilizados en la rotación del título de la Liga ACB se queden en la Fonteta. Si se consigue, tan sólo restará la decisión sobre el futuro de Van Rossom y Kravtsov antes de comenzar a fichar para cerrar la plantilla amplia de catorce jugadores que se busca para afrontar el duro calendario que le espera al equipo la próxima campaña.