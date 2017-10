Baloncesto El Unicaja viaja a Valencia sin Nedovic y Augustine El serbio sufrió el miércoles ante el Bamberg un fuerte golpe en la rodilla y el americano aún no ha superado un proceso febril JUAN CARLOS VILLENA Valencia Viernes, 27 octubre 2017, 12:40

El Unicaja visita hoy al Valencia Basket con dos bajas importantes. Nedovic y Augustine no han podido viajar con el equipo al no superar sus dolencias. El serbio sufrió el miércoles ante el Bamberg un fuerte golpe en la rodilla y el americano aún no ha superado el proceso febril que presenta, con una fuerte gripe, y por precaución se ha decidido que se quede en Málaga. Ambos han sido las dos ausencias del enfrentamiento de tiro que han realizado esta mañana los hombres de Joan Plaza en la Fonteta.