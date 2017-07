No quiso sentarse en competición Sus palabras en Andorra Su año en la Fonteta «La única oferta que tuve fue del Barça; del Valencia Basket, ninguna» Pierre Oriola, durante un entrenamiento con España en Benahavis. / feb El pívot afirma que escogió el proyecto que más interés puso a final de temporada: «Si Pedro Martínez hubiera seguido seguro que yo también» Pierre OriolaJugador del FC Barcelona JUAN CARLOS VILLENA VALENCIA. Domingo, 23 julio 2017, 01:24

La salida de Oriola del Valencia Basket, previo pago de un millón por el Barcelona, ha tenido muchas turbulencias. Como suele ocurrir en estos casos, con opiniones enfrentadas. Hasta ahora, del proceso, tan sólo se había pronunciado de forma pública el club. El jugador atiende a LAS PROVINCIAS desde la concentración de España para relatar su versión. Suena justo tener siempre las dos visiones.

-¿Ha sido todo tan rápido como ha parecido desde fuera?

-Cuando terminó la temporada el Barcelona se interesó por mí y a partir de ahí se habló y se negoció.

LAS CLAVES«Dije a mis agentes que durante la temporada no quería saber nada, ni de renovaciones ni de ofertas» «En todo momento hablé del Barcelona de fútbol a pregunta de un niño, pero de los errores se aprende» «Mientras defienda la camiseta de un equipo lo haré a muerte, hasta el último segundo que esté»

-¿El Barcelona le llamó estando en competición con Valencia Basket?

-No. Durante la competición no ha habido absolutamente nada. Cuando terminó la Liga me presentaron primero su interés y luego una oferta. Así ha sido la historia, durante la temporada no se habló nada ni se negoció nada. No hubo contacto.

-Es decir, en las celebraciones del título aún tenía el chip taronja.

-Por supuesto, durante las celebraciones del título no sabía nada. Si una cosa dije a mis agentes es que durante la temporada no quería saber nada, ni de renovaciones ni de ofertas. Por un tema personal, porque prefiero estar centrado en el trabajo. Dos días después de las celebraciones hablé con mi agente y entonces me comunicó el interés del Barça. Poco después llegó la oferta.

-¿Le duele que se diga que se ha marchado sólo por dinero?

-Bueno, puede ser una opinión que tenga la gente pero es una conclusión incierta. Es obvio que voy a tener un buen sueldo pero no ha sido una cuestión de dinero. La gente puede creer lo que quiera pero la verdad la se yo que es el que toma la decisión. No me he ido por dinero sino porque el Barcelona fue el equipo que más interés y ganas me expresó a final de temporada. El que más insistió. Al final decidí que era lo mejor para mi futuro, pero no fue una cuestión de dinero.

-¿El Valencia Basket le hizo una oferta de ampliación de contrato y usted la rechazó?

-Durante la temporada tuvieron interés pero cuando llegó la hora de la verdad y llegó la llamada del Barcelona me esperaba otra reacción por parte del club. Durante el año sí pero al final de temporada no. La única oferta que tuve encima de la mesa fue del Barça; del Valencia Basket, ninguna. Durante el año intentaron sentarse a hablar pero decidí dejarlo para final de temporada, insisto que por estar centrado no porque hubiera el interés de nadie. Quien piense lo contrario se equivoca. Cuando llegó la hora de la verdad me decidí por el equipo que más apostó por mí en ese momento.

-Cuando la oferta del Barça ya estaba encima de la mesa, por la línea temporal que usted describe, Paco Raga declaró en Gestiona Radio Valencia el 29 de junio que harían 'lo posible y lo imposible' por retenerle. ¿Piensa que ha sido así?

-No, desde mi punto de vista no ha sido así. Cuando ha llegado la hora de la verdad el interés del Valencia Basket, sea por el motivo que sea, disminuyó. No tengo ni idea, pero esa pelea o decir que lo iban a intentar tanto en ese momento, eso no ha sido así. Durante la temporada sí que hubo interés pero cuando acabó no me hicieron ninguna oferta.

-Ha pasado más de una semana desde su marcha y el Valencia Basket no ha sacado ninguna nota anunciando la noticia o agradeciendo sus servicios, como suele hacerse siempre. ¿Lo entiende?

-Sus motivos tendrán. En todo momento he intentado hacer las cosas bien. En algunas cosas me habré equivocado, como nos pasa a todos. No es que me duela porque están en su derecho de no comunicar nada, ya está. No pasa nada. Son libres.

-¿Si Pedro Martínez hubiera renovado con el Valencia Basket, Oriola seguiría de taronja?

-Hubiese sido un proyecto continuista y que ya conocía. Si Pedro Martínez hubiera seguido en el Valencia Basket seguro que yo también. Hubiera sido un factor muy importante para tomar la decisión porque tanto él como Jaume Ponsarnau me han ayudado mucho a crecer como jugador. Todo esto no tiene nada que ver con Txus Vidorreta, no quiero que se malinterpreten las cosas. No tengo nada en contra de él, es un gran entrenador y todo esto no tiene que ver con él.

-¿Vidorreta le llamó o se desmarcó y lo dejó en manos del club?

-Hablé con él cuando se hizo oficial su fichaje por el Valencia Basket. Me llamó y me dijo que me quería dentro del proyecto, me felicitó por la temporada. En este sentido él me llamó y me mostró su interés.

-¿Sito Alonso también lo hizo?

-Sí, también lo hizo. Al final la decisión fue mía y no influida por nadie. Por mi feeling, por lo que sentía en ese momento que era lo mejor y, repito, por el interés en ese momento de un club y de otro.

-Sabiendo todo lo que iba a ocurrir esa semana, ¿se equivocó con sus declaraciones en Andorra?

-La respuesta que se publicó estaba fuera de contexto porque todo partió de la pregunta de un niño en el campus. En todo momento hablé del Barcelona de fútbol pero no se puso completo, con lo del fútbol. Es verdad que después lo piensas y por eso saqué una nota pública de disculpas para todo el que se hubiera sentido ofendido. De los errores se aprende y yo aprendí ese día.

-¿Se tomó como un 'recado' la frase de Mulero en LAS PROVINCIAS de que no hace falta ser de Valencia para querer jugar de taronja, como Dubljevic?

-No, porque cuando he defendido los colores del Valencia Basket lo he dado todo. Cada persona es libre de elegir su destino y Dubljevic también. Está muy feliz en Valencia y se quiere quedar. Es comprensible y hay que entenderlo pero también con las decisiones de los demás. Sin desmerecer a nadie. Cada uno escoge el camino que quiere y que cree mejor. Al final nuestra carrera es corta y cada uno decide lo que cree mejor, igual que hacen los clubes.

-¿Le dolería si la Fonteta le pita en su regreso con su nueva camiseta?

-Evidentemente me dolería porque he sentido siempre el cariño de la afición, pero si pasa lo respetaría.

-Lo único que no tiene discusión es que a nadie del Valencia Basket 2016-2017 les van a poder quitar la etiqueta de leyenda, porque el título de Liga es legendario.

-Eso está claro. Lo que dimos en la pista ahí va a quedar para siempre. En eso todos estamos de acuerdo y felices por un año histórico. Soy un jugador que si algo ha demostrado es sacrificio y esfuerzo. Eso tampoco me lo va a quitar nadie. Mientras defienda la camiseta de un equipo lo haré a muerte, hasta el último segundo que esté en ese club.

-¿Le ha decepcionado algo o alguien en todo este proceso?

-Seguramente no se ha contado toda la verdad. Yo tengo mi verdad, la que yo se. Con eso me quedo tranquilo.