Txus Vidorreta, una de las opciones más fuertes si Pedro Martínez no continúa
JUAN CARLOS VILLENA
Miércoles, 14 junio 2017, 00:43

valencia. En la pequeña estadía del Valencia Basket en Madrid, en los dos primeros partidos de la final de la ACB, quedó claro es que a Chechu Mulero le espera un verano muy largo. Si algo le da tranquilidad al director deportivo taronja es que el vestuario, jugadores y técnicos, están trabajando sin que nada afecte a su rendimiento. Todos los actores que terminan contrato aceptan las reglas del juego y son conscientes de que, antes de tomar decisiones, cada una de las partes debe reflexionar. Con total normalidad, como es el caso de Pedro Martínez y el club. Entrenador y entidad se emplazaron al final de temporada para hablar de la renovación pero el mercado tiene sus propias reglas y nadie podía imaginar que a estas alturas el Valencia Basket estuviera a dos partidos de levantar el título.

El informe técnico de Mulero sigue avalando la propuesta de renovación a Pedro Martínez, que se hará efectiva en cuanto acabe la final si no hay un capítulo imprevisto hasta entonces. Una decisión que, por cierto, es del agrado de Juan Roig. Conviene no olvidarlo. El gran problema, a día de hoy, está en la respuesta del entrenador. El desgaste de la pasada temporada fue resuelto con un viaje del director deportivo a Barcelona. El de este año, tras la derrota en la final de la Eurocup con Pedro Martínez objeto de duras críticas por una parte del entorno que no fueron sofocadas por ningún mando en plaza, todavía no. El entrenador taronja, tal y como informó este periódico, es uno de los objetivos del Barcelona. El gran escollo a día de hoy, junto a las dudas del catalán, para que diga 'sí' a la propuesta de renovación en la Fonteta.

Es obvio que la entidad valenciana tiene que estar preparada para un desenlace negativo. Uno de los entrenadores mejor situados en el caso de tener que fichar, tal y como pudo confirmar esta redacción, es Txus Vidorreta. El vasco cumple con un perfil parecido al de Pedro Martínez, puesto que no habrá cambio de rumbo en el estilo, y ya pudo ser entrenador del Valencia Basket en el pasado reciente. La última ocasión, tras el despido de Paco Olmos en 2012 cuando era entrenador del Lucentum. Vidorreta deslizó, en declaraciones al periódico El Día, que está atento ante una oferta: «Cuando las cosas están claras nadie se tiene que sorprender. Ha sido nuestro propio presidente quien ha hablado de que en mi contrato existen unas ventanas. Solo si antes del 30 de junio tuviera una oportunidad irrechazable, podría darse el caso de mi salida. Es una cláusula unilateral. Tendré que ser yo». Los tiempos de ambas decisiones coinciden, puesto que el futuro taronja de Pedro Martínez se despejará la próxima semana.