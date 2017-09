Txus Vidorreta, entrenador del Valencia Basket: «Estamos ante la oportunidad de abrir nuevos horizontes» Domingo, 24 septiembre 2017, 01:33

El técnico del Valencia Basket no pudo esconder su emoción tras la victoria, dejando claro que la entidad sigue dando pasos de gigante: «El club lleva demostrando que es un gran equipo en los últimos seis o siete años. Después del título de la Liga Endesa se ha quitado el estigma de equipo que siempre se quedaba en semifinales. Estamos ante la oportunidad de abrir nuevos horizontes en la historia del club». ¿La Euroliga? El técnico quiso dedicar el triunfo a los jugadores de la cantera que han ayudado a llevar adelante la pretemporada con tantas bajas y también quiso destacar el esfuerzo de San Emeterio: «Nos ha abierto el camino. Estaba tocado y si no fuera una final no hubiera jugado. Había que arriesgar porque era la oportunidad de conseguir la primera Supercopa de la historia».