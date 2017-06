«De los triunfos también hay que recuperarse. Esto no está ganado» Pedro Martínez durante el partido de ayer. / jesús signes Pedro Martínez Entrenador del Valencia BasketEl técnico taronja vuelve a apelar a la calma, la hoja de ruta que está llevando a su equipo a rozar el título, pero no quiere oír hablar de quinto partido JUAN CARLOS VILLENA Jueves, 15 junio 2017, 01:04

En los últimos capítulos de la temporada es cuando lo más críticos con Pedro Martínez están aprendiendo las claves del guión. Sus mensajes públicos cargados de palabras como mesura, respetar al rival o ponderar sus virtudes, no eran el discurso de un entrenador perdedor o sin ambición. Era el reflejo de lo que el Valencia Basket trabaja todos los días en la Fonteta. La clave del vestuario taronja que está rozando el cielo con los dedos es que nunca se creyó más que nadie ni tuvo que esperar que nadie le recordara sus objetivos. Ahora, a una victoria para ganar la ACB, el mensaje suena su cabe más claro: «Estamos siendo capaces de trasmitir tranquilidad y serenidad y competir muy bien, pero estamos con tensión. Es importante estar centrados únicamente en el baloncesto, ni en la trascendencia ni en que podemos quedar campeones. No hace falta que nos lo diga nadie porque lo sabemos. Estamos centrarnos en el baloncesto y no pensamos en otra cosa».

El técnico catalán destacó que el partido fue «muy duro físicamente» donde el Real Madrid tuvo una gran puesta en escena: «Nos han matado en el primer cuarto, con una defensa muy agresiva pero hemos sabido recuperarles el terreno y adaptarnos bien». Martínez destacó la raza de su equipo justo cuando el conjunto de Laso puso la máxima renta en el segundo cuarto: «Ese momento de carácter de Diot, San Emeterio, Oriola y Dubljevic fue muy importante. Tuvieron mucha personalidad y nos metimos en el partido. En la segunda jugamos muy bien, pasándonos muy bien el balón». El entrenador advirtió que, ahora, lo más importante es no creer que la final ya está ganada para no perder la concentración: «Hay que recuperarse rápido, porque de las victorias también hay que recuperarse anímicamente. De los triunfos también hay que recuperarse».

El preparador taronja quiso advertir del peligro del cuarto partido, donde el Real Madrid está obligado a dar todo lo que tenga dentro: «Estamos compitiendo contra el que creo que sigue siendo el mejor equipo de Europa. La plantilla más larga con un entrenador y unos jugadores que lo han ganado todo. Tenemos que ser muy humildes y prepararnos muy bien. El Real Madrid lo va a poner muy difícil en el cuarto partido y hay que estar preparados para ganar la competición, que es el objetivo que tenemos, pero estando muy tranquilos. Ellos están entre la espada y la pared y seguro que tendrán una mejor respuesta. Hay que estar muy tranquilos». Martínez, eso sí, no quiere pensar en un quinto partido, puesto que lo que sí que se ha ganado su equipo es el derecho a intentar rematar la final en el cuarto, como ocurrió en la semifinal: «No hay que pensar en el quinto sino en ganar el cuarto, tenemos que pensar que para nosotros también es una final, no pensamos en el quinto sino en ganar el cuarto». Con la misma tranquilidad, se levantó y se marchó con su familia.