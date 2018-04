El tren de la segunda plaza Huertas y Abalde, durante el partido de la Euroliga disputado en la Fonteta. / efe Pleiss está casi descartado para la cita por su fascitis plantar y en el conjunto vasco es baja Granger por un esguince de tobillo El Valencia Basket busca ponerse a tiro del Baskonia de Pedro Martínez JUAN CARLOS VILLENA Jueves, 12 abril 2018, 00:24

valencia. El tren de la segunda plaza tiene parada esta noche en la Fonteta y puede que sea la última para el Valencia Basket. El Baskonia llega a la cita con un balance de 19-7 y dos victorias de ventaja con respecto a los valencianos, que arrancaron la jornada en la cuarta plaza. Un triunfo del conjunto de Pedro Martínez dejaría esa medalla de plata en la Liga Regular muy lejana para los taronjas, con siete jornadas por disputarse y tres triunfos más el average de distancia, pero una victoria del conjunto de Vidorreta abriría de par en par la lucha por el segundo cajón. Si es por más de cuatro, en la primera vuelta venció el conjunto vasco por 78-74, la noche sería perfecta.

La cita no será ni mucho menos sencilla para el Valencia Basket en la segunda vuelta a la Fonteta de Pedro Martínez en poco más de un mes. Tras vencer en la Euroliga por 71-81 el pasado 8 de marzo, a buen seguro que la carga emotiva no será la misma que aquel día pero también lo es que el catalán volverá a sentir el calor de un público que le tendrá gratitud eterna por el ser timonel del barco de la primera Liga de la historia de la entidad. En ese partido de la Copa de Europa la actuación de Huertas, con 28 de valoración, fue fundamental. El base tendrá que multiplicarse hoy puesto que Granger no viajó ayer con el equipo y es baja por un esguince de tobillo. Enfrente, un Sergi García que llega en su mejor momento de la temporada seguro que querrá quitarse la espina de aquella noche.

Pleiss está prácticamente descartado para la doble cita en la Liga Endesa de la semana. Si en las horas previas no ha remitido el dolor en su fascitis plantar que ya le hizo ser baja el domingo ante el GBC hoy tampoco se vestirá. Al menos, el técnico taronja ha podido conservar en la última semana una rotación estable de diez jugadores, con la entrada de García y Williams en la rotación, con lo que hoy las fuerzas están igualadas, en dos plantillas con diez jugadores disponibles.

El Baskonia llega a la cita con la actual mejor racha abierta de la ACB y de ganar establecería la mejor horquilla de partidos ganados de forma consecutiva esta temporada, que comparte con esa decena de triunfos contra el Real Madrid. El Valencia Basket, por su parte, tratará de quitarse el regusto amargo de su último partido liguero en la Fonteta, que acabó con derrota en la pista ante el UCAM Murcia y música de viento en las gradas.

El conjunto vasco es el mejor equipo de la competición en el rebote defensivo y ya demostró en el reciente partido de Euroliga que la acumulación de centímetros en la zona, con Voigtmann y Poirier, se le puede atragantar a su rival. Hoy, con la baja de Pleiss, con más motivo. Shengelia llega a la cita como el jugador más valorado de la competición y el que más rebotes en defensa captura. Mantener los buenos porcentajes en el tiro exterior, teniendo en cuenta que el conjunto vasco es el que menos opciones da a sus rivales de segundas oportunidades en ataque, será fundamental para que el Valencia Basket logre un triunfo que le permita subirse en marcha al tren de la segunda plaza. Los valencianos acumulan seis victorias consecutivas ante el Baskonia como local en la ACB, lo que ha permitido voltear, con 18-16, el balance ante los de Gasteiz.