«Los topes están para superarlos, el proyecto va a ir hacia arriba»

El trofeo de campeón de la Liga Endesa conquistado por el Valencia Basket ante el Real Madrid ha presidido la presentación de Alberto Abalde como nuevo jugador taronja, tras su año de cesión en el Joventut. El alero gallego no ha podido evitar una amplia sonrisa cuando ha pasado junto a la copa, consciente del reto que tiene por delante, como mínimo, hasta junio de 2020. "Me hace ilusión ver a tanta gente aquí, llevo toda la temporada siguiendo al Valencia Basket, me han hablado mucho de la familia taronja, lo he seguido con un poco de envidia sana y estoy impaciente de vivir el día a día. Vengo con el objetivo de crecer como jugador junto a un proyecto que no para de crecer. Espero ayudar a conseguir éxitos en el futuro", esas han sido sus primeras palabras como jugador taronja.

Abalde ha mostrado su lado más ganador, a la hora de valorar lo que espera de los tres años que tiene firmados con la entidad valenciana, partiendo de la base de que llega al actual campeón de Liga: "Los topes están para superarlos. Estoy seguro de que el proyecto va a ir hacia arriba y voy a ayudar a conseguirlo. Tenía envidia sana al ver la Fonteta en la final de la ACB, me pareció una locura porque dan ganas de trabajar para volverlo a conseguir algún día. Ya estuvieron a punto de conseguir la Eurocup. Fue un golpe duro y fue espectacular que el grupo se sobrepusiera a esa final perdida y consiguieran un trofeo más grande que es histórico para el club". El jugador lucirá el dorsal 6 en la camiseta, como homenaje a su padre y a su hermana, ya que toda la saga familiar ha defendido ese número cuando han podido llevarlo. "No tengo miedo sino muchas ganas. Estoy impaciente de sentir a la Fonteta como jugador local. Cuando la afición me aplaudió con la camiseta de la Penya ya pensé en devolver el cariño con mi trabajo", ha confesado el alero, que ya ha tenido contacto con Txus Vidorreta y, a lo largo de la pasada temporada, con un buen amigo como Guillem Vives.

El acto ha comenzado con la bienvenida de José Navarro, director general de Herbolario Navarro, que destacó que su marca ha tenido que ver en un pequeño porcentaje de la gran campaña del equipo "porque se ha demostrado que los jugadores han estado bien vitaminados". El presidente del Valencia Basket, Vicente Solá, ha destacado que la decisión de ceder a Abalde al Joventut "fue acertada" puesto que el jugador llega a la Fonteta después de realizar su mejor temporada en la ACB, con 10 puntos y 3,5 rebotes por partidos que le auparon al mejor quinteto joven de la temporada. El presidente ha destacado que su llegada fortalece la apuesta de la entidad taronja por el talento nacional.