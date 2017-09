Thomas lidera una reacción tardía Erick Green intenta encestar durante el partido de ayer ante el Barcelona. / Appart City Cup Los de Txus Vidorreta, que llegaron a reducir a sólo dos puntos una desventaja de 15, sufren la segunda derrota de la pretemporada El conjunto taronja mejora en la segunda parte pero cae contra el Barcelona R. D./EFE Domingo, 10 septiembre 2017, 00:31

El Valencia Basket acabó poniendo en aprietos al Barcelona, pero la reacción llegó demasiado tarde y sufrió la segunda derrota de la pretemporada. El conjunto catalán, con un juego sólido, dominó la semifinal de la Appart City Cup de Nantes, en la que tuvo la tranquilidad necesaria para soportar el empuje final de los taronjas, liderados por Will Thomas (63-69).

El Barcelona, que se ha impuesto en los tres partidos de preparación que ha disputado hasta la fecha, dominó el arranque gracias a su mayor efectividad ofensiva, especialmente de Sanders, que lideró la anotación blaugrana en el primer tramo.

Al Valencia Basket le costó entrar en el choque y no empezó a encontrarse cómodo hasta que empezó el segundo cuarto. La veteranía de Llompart y Rafa Martínez permitió al conjunto de Txus Vidorreta recortar distancias por un momento, pero no igualar el marcador (25-29, en el minuto 16). Mejoró su defensa en la recta final de la primera mitad pero no aprovechó sus opciones. Su mal porcentaje desde la línea de tiros libres volvió a ensanchar la renta antes del descanso (27-34).

Dirigido con fluidez por Pressey, el conjunto de Sito Alonso amplió su ventaja en la reanudación hasta llevarla a los quince puntos (27-42) y el Valencia Basket se tuvo que esforzar para no descolgarse del choque (40-48, minuto 30).

El cuadro taronja sobrevivió y, con Abalde de estilete, consiguió reducir su desventaja hasta poder soñar con ganar el encuentro. 45-50 a ocho minutos y medio para el final del partido. Pero el Barça resistió. Una canasta de Marc García dio aire al equipo catalán para frenar ese primer intento del Valencia Basket. El conjunto blaugrana volvió a aumentar su renta hasta los diez puntos, aunque tuvo que esforzarse mucho más para aguantar la segunda acometida de su rival, con Will Thomas en racha.

Diagne y Pleiss intercambiaron golpes y una canasta en transición de Will Thomas acercaba a cuatro puntos a Valencia Basket a dos minutos del final. Pressey falló y un gancho en acción individual de Will Thomas puso el 59-61.

Sin embargo, en el momento decisivo, un 2+1 de Marc García y un triple de Moerman abortaron el intento de remontada taronja. Will Thomas, con 14 puntos, y Tibor Pleiss con 11 puntos, 9 rebotes y 19 de valoración fueron los jugadores más destacados del Valencia Basket, que hoy a las 12:30 horas disputará la final de consolación de la Appart City Cup de Nantes.