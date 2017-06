El sueño de Cal Manel Un guerrero. Oriola celebra la primera victoria de la final. / acbphoto El pívot de Tàrrega apela a la tranquilidad para afrontar el cuarto partido de la final ante el Real Madrid pero no esconde la ilusión del vestuario Pierre Oriola está a un paso de convertir en realidad la fantasía que tenía cuando era junior en Manresa y comía con sus compañeros en un restaurante que tenía una réplica de la Liga del TDK Viernes, 16 junio 2017, 01:47

valencia. Cuando el TDK Manresa escribió la página más bonita de su historia, y una de las más bellas de la ACB, al ganarle la Liga al Tau Cerámica de Scariolo, Pierre Oriola aún no había cumplido los cuatro años. Aunque lo ocurrido aquel 4 de junio del 98 le ha acompañado toda su carrera. Al llegar a Manresa, con dieciséis años, soñaba todos los días con emular a Joan Creus. En Cal Manel, donde un pequeño tesoro era la gasolina para el equipo junior del conjunto manresano. «Íbamos todos los becados a comer y tenían una réplica del trofeo de la Liga. Le decíamos a Manel, el jefe, que nos dejara verla. Era muy pequeña pero la levantábamos fantaseando con algún día poder hacer algo así. Lo recuerdo con ilusión, siempre me fijaba cuando jugábamos en el Congost en el estandarte del título», rememora el de Tàrrega a LAS PROVINCIAS. No puede esconder la emoción: «Siempre ha sido algo que me ha marcado y se me pone la piel de gallina sólo de pensar que puedo conseguir algo así».

Cal Manel celebra este año su trigésimo aniversario. Es decir, abrió sus puertas el mismo año en el que se fundó el Valencia Basket. Bendita casualidad. El perfil de Facebook del restaurante no escondía ayer sus preferencias para el cuarto partido de la final: «Nuestro pequeño Pierre Oriola Garriga puede tocar el cielo. El Valencia Basket se la juega, es un partido para hacer historia. Os convocamos a Cal Manel para sudar todos juntos, para sufrir juntos. Un recuerdo especial para el amigo Rafa Martínez y nuestro querido Jaume Ponsarnau. Sergi, nos sabe mal, pero tu ya has ganado muchas cosas, nos toca ser taronjas». Ese Sergi es Llull, que también soñó con ese trofeo mientras era canterano del TDK.

Oriola, tras recordar en su mente aquellas vivencias en Manresa, cambia el gesto para transmitir tranquilidad para el cuarto partido: «Sólo tenemos que pensar que nos quedan cuarenta minutos del cuarto partido para darlo todo. Nuestro único pensamiento es ganar un partido más. Mantener la calma porque aún queda uno y va a ser el más difícil». El pívot aprovecha el momento de felicidad para trasladar una reflexión. Todos los profesionales quieren ganar pero internamente se valora más el trabajo que los títulos. «Al final la gente se acuerda del campeón y del segundo no se acuerda nadie. No es justo», enfatiza «porque el trabajo que haces es el mismo ganes o no ganes. Si algo ha demostrado el equipo es que nunca ha bajado los brazos. Eso tiene que llenar de orgullo a la afición del Valencia Basket». El catalán traslada la presión al Madrid «porque están obligados a ganar el cuarto. Nosotros tenemos mucha ilusión». El sueño de Cal Manel reaparece en su mente y Pierre Oriola esboza una sonrisa.