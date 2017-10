Baloncesto | Valencia Basket «Tenemos que ser más sólidos y constantes a nivel defensivo» Txus Vidorreta en la rueda de prensa. / Valencia Basket Txus Vidorreta destacó en rueda de prensa que su objetivo es «ganar jugando un buen baloncesto» EFE Valencia Viernes, 6 octubre 2017, 14:15

Txus Vidorreta, entrenador del Valencia Basket, admitió que para él será muy especial regresar el domingo a la pista del Iberostar Tenerife, al que dirigió con éxito las anteriores dos campañas, pero cree que la experiencia de haber vuelto a jugar a Bilbao, donde se formó como entrenador, le ayudará a estar centrado.

Respecto al Tenerife, apuntó que Mike Tobey, que la pasada campaña jugó en el Valencia Basket, "está siendo clave en el rendimiento colectivo e individual, está siendo muy efectivo en la pintura y con su rango de tiro, todos tienen mucha confianza en él y le buscan constantemente".

"Tenemos que ser más sólidos y constantes a nivel defensivo. El Canarias es un equipo estabilizado entre los ocho mejores y que cuenta sus partidos por victorias, un equipo rodado, mantienen un gran bloque así que tenemos que dar un paso más a nivel defensivo y ser un poco más sólidos adelante en la pintura en ataque", explicó el entrenador vasco en rueda de prensa.

Vidorreta señaló que su objetivo es "ganar jugando un buen baloncesto porque me divierte que mi equipo gane pero también que juegue bien". Además asegura que, a diferencia de lo que era habitual en sus equipos en otras campañas, ya no suele apostar tanto por defensas alternativas e introduce esos cambios tácticos en la defensa del bloqueo directo.

"Le he dado mucho valor a la táctica, a las defensas alternativas, a las zonas, pero con Tenerife en dos años hemos hecho pocas zonas. Con la línea de tres a 6'75 metros, la zona es mucho más difícil de ajustar, porque hay más espacio para defender", destacó el técnico. "He reducido a la mínima expresión las defensas zonales y he ajustado mucho la defensa del bloqueo directo, lo hice en Canarias, en Estudiantes y ya estamos trabajando en ello aquí", recalcó.

También dijo estar muy agradecido a todos los estamentos del Canarias y recordó como "tras sacar adelante una primera temporada difícil y con el apoyo de una afición maravillosa concluyó con una siguiente temporada histórica".