Sergi García no viajará mañana a Málaga y se perderá los primeros partidos de 2018

El calendario no le dará una tregua al Valencia Basket en el inicio de 2018. Más bien al contrario. En los once primeros días del año, los taronja disputaran cuatro partidos de máximo nivel, cerrando esa primera horquilla frente al Fenerbahce en la Fonteta. Lo hará, al menos en los tres primeros envites, con los seis lesionados con los que terminó 2017. Sergi García no viajará con el equipo mañana a Málaga para seguir recuperándose de su lesión muscular, donde las últimas resonancias reflejan que la zona sigue estando sensible. En condiciones normales podría forzar... pero las del conjunto valenciano son de urgencia médica. Con Vives fuera de las pistas posiblemente durante los próximos meses, el martes será operado en Barcelona del tobillo, el balear será el que complete la dupla de bases con Van Rossom. Por tanto, mejor no arriesgar por adelantar una semana al calendario.

Ante ese panorama, Abalde seguirá siendo el segundo base en los próximos partidos, con la ayuda puntual de Rafa Martínez o Green. Algo que volverá a obligar a Vidorreta a variar la rotación, tal y como reconoció ayer tras el triunfo ante el Joventut: «Tenemos entrenamiento en cambiar rotaciones de forma constante en los últimos tres meses. Abalde lo asumió en octubre y hablamos con él que era una opción clara. Está asumiendo la responsabilidad con buen criterio y, además, tenemos resortes para poder reaccionar. Lo que me preocupa es la cadencia de partidos con una rotación corta porque el volumen de minutos se incrementa. Jugadores como Van Rossom, Pleiss o Dubljevic tenemos que llevarlos con una precaución notable». El técnico aprovechó la valoración del último partido del año para ponderar la línea general de su equipo: «Está siendo buena. Llevamos 30 partidos esta temporada con un mes de septiembre y de octubre muy bueno, uno de noviembre malo y diciembre lo terminamos correcto. Tenemos pie y medio en la Copa y cada vez tenemos más control del ritmo en los partidos».