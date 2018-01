Sergi García recae de su lesión y vuelve a elevar a seis las bajas para Vidorreta Green viajará hoy con el resto del equipo a Lituania aunque no se decidirá si juega mañana hasta ver su evolución en el entrenamiento J. C. VILLENA Miércoles, 17 enero 2018, 00:20

valencia. El Valencia Basket volvió a contar ayer con seis bajas entre los quince jugadores con contrato profesional que, a día de hoy, cobran su nómina en la Fonteta. Una situación que a fuerza de ser común esta temporada parece haber menguado en cuanto a su gravedad, pero que sigue siendo igual de preocupante y anómala. Para tomar nota. Sergi García se retiró el lunes del entrenamiento aquejado de un dolor en la zona de los isquios de la pierna izquierda, de la que se acababa de recuperar. Las pruebas médicas revelaron que sufre otra pequeña rotura que le tendrá apartado de las pistas entre dos y tres semanas. Es la segunda recaída de una misma lesión esta campaña, puesto que San Emeterio vivió un episodio parecido antes de volar a Tenerife.

Con el balear lesionado, Vidorreta volverá a contar con tan sólo un base sano (Van Rossom) para los próximos partidos, puesto que antes de que regrese García no habrán vuelto ni Vives ni Diot. Anoche, ante el Barça, los taronja contaron con media docena de bajas por sexta vez en los últimos ocho partidos. Las dos únicas excepciones donde bajaron a cinco fueron frente al Fenerbahce, con la vuelta del propio García y de San Emeterio, y contra el Zaragoza. La nueva rotura del base elevó el marcador de bajas por lesión a 145 en los 36 partidos disputados hasta la fecha. La media, con la última racha de media docena de lesionados por partido, se ha elevado a 4,02 jugador por envite. Cuando este periódico publicó el 24 de diciembre un informe, demoledor, sobre las ausencias en los partidos la media era de 3,5. Green viajará hoy a Lituania pero hasta no ver su evolución en el entrenamiento no se decidirá si puede jugar mañana.