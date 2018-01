Baloncesto | Valencia Basket Sergi García será el primer lesionado del Valencia Basket en volver Sergi García posa en la Fonteta. / Juan J. Monzó El base pasará hoy una prueba en la Fonteta para decidir si viaja mañana Vitoria JUAN CARLOS VILLENA Málaga Viernes, 5 enero 2018, 00:01

El tráfico de datos y de llamadas entre la concentración del Valencia Basket en Málaga, que comenzó el lunes y finalizó ayer, y las oficinas de la Fonteta fue el más elevado de la temporada. Le extensa enfermería taronja, con sus manidos seis inquilinos, comenzará a menguar en los próximos días. El jefe de los servicios médicos, el doctor Miguel Frasquet, no se desplazó a Málaga para seguir de cerca la operación de Vives en Barcelona y la recuperación de Sergi García, Sastre y San Emeterio, los tres jugadores que deben reaparecer, de forma escalonada, durante las próximas semanas.

El que más cerca lo tiene es el último fichaje taronja. Tanto es así que incluso, tal como confirmó este periódico en tierras malagueñas, no está descartado que García viaje con el equipo mañana a Vitoria, donde el domingo el Valencia Basket se enfrenta al Baskonia de Pedro Martínez. El base pasará hoy una prueba en la Fonteta y, si es positiva, tendrá el alta deportiva. Para que pueda disputar el partido no será necesario darle de alta, puesto que al tener ficha de jugador Sub 22, pese a que sea profesional, sus entradas y salidas del equipo no contarán como cambio. Un comodín cuando estén de regreso Diot y Vives.

El exjugador del Tecnyconta fue fichado de urgencia, el 9 de diciembre, puesto que por entonces el tobillo izquierdo de Vives ya estaba dando señales de no resistir más las infiltraciones. Con el catalán operado y baja para dos meses no se ha querido arriesgar con el debut de García, que en las dos pruebas que realizó en Navidad aún notaba ligeras molestias. Si la prueba de hoy es satisfactoria puede hacer su debut en Vitoria, aunque la fecha más razonable para verle en una rotación normal con Van Rossom sigue siendo la próxima semana, en la doble cita frente al Fenerbahce y la visita de su exequipo a la Fonteta.