Baloncesto | Valencia Basket Sergi García: «Se vive un momento de tensión, pero hay muy buen equipo» Sergi García durante su acto de presentación como nuevo jugador del Valencia Basket. / EFE El nuevo base del Valencia Basket lucirá el número 5 y ha firmado un contrato hasta 2021 EFE Valencia Miércoles, 13 diciembre 2017, 14:09

Sergi García, nuevo base del Valencia Basket, ha asegurado en su presentación que es consciente de que llega en un momento complicado para el club, con siete derrotas seguidas en la Euroliga, y ha desvelado que le han pedido que aporte energía y defensa.

"Estoy ansioso por empezar a trabajar", ha explicado en el acto, además, ha descubierto que lucirá una elástica con el número 5. El contrato se ha firmado hasta 2021 tras pagar el club la cláusula de rescisión de su contrato al Tecnyconta Zaragoza.

"Se vive un momento de tensión porque faltan los resultados que se querían, pero hay un muy buen equipo. La Liga es muy larga y estamos en una muy buena posición y en la Euroliga no es fácil conseguir los resultados pero se está compitiendo en todos los partidos y cuando vuelvan los lesionados se conseguirá ganar", ha augurado el base.

"Se me ha pedido que ayude desde la defensa y la energía que pueda transmitir y desde ahí crecer y desarrollarme en otros aspectos como el ataque", ha explicado García, además de que quiere ayudar "desde la humildad y el trabajo".

El jugador balear confirmó que se le ha transmitido que el club taronja necesitaba un jugador que ayudase en otros aspectos y para él se trata de un paso adelante muy importante: "No lo dudé y espero estar muchos años aquí".

Sergi García ha agradecido durante la presentación las facilidades que le ha puesto el Zaragoza y admite que deja al club aragonés en una situación algo complicada puesto que debe fichar a un sustituto.

"He vivido muchas emociones en poco tiempo y estoy muy agradecido de haber estado en el Zaragoza, que confió en mí desde el principio y he defendido sus colores hasta el último momento. No es el mejor momento a mitad de temporada, pero las cosas vienen cuando uno menos lo esperaba y no podía dejar pasar esta oportunidad", ha destacado.

"Sé que vengo a un club muy grande, a un club que lucha por todos los títulos y sólo quiero trabajar mucho para ayudar a conseguir los objetivos porque eso será bueno para mi crecimiento. Llegar hoy a un club tan importante es un sueño".

Vicente Solá, presidente del Valencia Basket, ha asegurado que han hecho un gran esfuerzo "para conseguir los servicios de este fenomenal jugador". "A pesar de sus 20 años, ya no es una apuesta de futuro sino una verdadera realidad", ha señalado Solá, que quiso recordar que acumula 86 partidos en la ACB y que ha estado cinco temporadas en la categoría.