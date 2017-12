Sergi García, jugador del Valencia Basket: «Ya me dijeron que aquí cuando se pierde un partido saltan las alarmas» Sergi García posa en la Fonteta antes de la entrevista. / juan j. monzó El último fichaje taronja lanza un mensaje de calma y de confianza en el equipo: «El Valencia Basket aún puede optar a todo y las cosas se verán» JUAN CARLOS VILLENA VALENCIA. Domingo, 17 diciembre 2017, 01:12

Sergi García (Palma de Mallorca, 1997) está asimilando el vuelco que ha dado su vida deportiva en sólo una semana. La previsión es que en pocos días ya pueda estar a las órdenes de Vidorreta. De momento, ya le ha dado tiempo a comprobar el listón de exigencia que tiene el campeón de la ACB.

-¿Cómo ha vivido su fichaje?

-Ha sido todo muy rápido y tengo que agradecer a las dos partes, tanto al Tecnyconta Zaragoza como al Valencia Basket, por las facilidades que han puesto en todo momento para que se hiciera el fichaje. Estoy ansioso por empezar a jugar.

-Firma hasta 2020, con lo que no viene sólo por el problema de las lesiones. Es una apuesta de club.

-Es verdad que ya había escuchado que el Valencia Basket podía estar interesado y han decidido dar el paso ahora. Desde el punto de vista del jugador nunca sabes cuando te pueden llegar estas oportunidades y, personalmente, no la podía dejar escapar. El Valencia Basket necesitaba un jugador porque lo está pasando mal con las lesiones y ha tenido que ser ahora. Cuando se hace un fichaje a mitad de temporada todo el mundo se vuelve un poco loco pero tengo que estar con los pies en el suelo. He podido crecer en Zaragoza, tanto como persona como jugador, y eso me ha permitido dar el salto al Valencia Basket.

-¿En sus redes sociales le han llegado más mensajes de ánimo o más palos desde Zaragoza?

-He tenido muchos mensajes de aficionados, buenos y malos, pero la verdad es que la mayoría han sido de apoyo, deseándome suerte pero diciéndome que les hubiera gustado mucho que estuviera más tiempo allí. Entiendo la reacción que ha tenido la gente de Zaragoza, más a unos que a otros, porque no es una situación normal. Pero la gente tiene que entender que ha llegado en este momento. Hablé con el entrenador y con mis compañeros, estoy muy contento con el trato en mi salida y no les puedo reprochar nada.

-¿Y a los más duros que les dice?

-A la gente que no le ha sentado bien mi salida no hay que escucharle tanto porque son los mismos que cuando el equipo va mal también les dicen cosas malas al equipo. El equipo siempre está por encima de cualquier jugador.

-Ya ocurrió con la salida de Oriola de Valencia. ¿Se le puede exigir amor eterno a un profesional o es más lógico exigirle que lo de todo mientras defienda una camiseta?

-Me considero un jugador ambicioso y siempre quiero dar pasos al frente para crecer e ir mejorando. En el caso de Oriola es lo mismo, no creo que se le pueda reprochar nada porque el año pasado hizo una temporada increíble. Ayudó como el resto de compañeros a conseguir la Liga Endesa, jugar tres finales y tuvo como premio ir al Eurobasket. Mientras vistió la camiseta del Valencia Basket lo dio todo y no hay que decirle nada. Ahora lo hace en Barcelona y yo lo haré en Valencia. Lo único que tiene que hacer un jugador es darlo todo donde esté.

-¿Le da vértigo pensar que es el único base junto a Diot que tiene contrato para el año que viene? Vives, por ejemplo, no lo tiene.

-No. Lo considero como una oportunidad. Creo que Vives está jugando muy bien todos estos años aunque haya podido tener complicaciones con sus lesiones y sus cosas. Por Valencia han pasado bases muy buenos y será difícil estar a ese nivel.

-Lo que estará comprobando es la exigencia que hay en Valencia.

-Ya me dijeron que aquí cuando se pierde un partido saltan las alarmas pero la ACB y la Euroliga son muy largas y creo que tenemos plantilla para optar a cualquier cosa. Hay que estar tranquilos, serenos y el día a día nos pondrá en nuestro sitio.

-¿Qué me dice de L'Alqueria?

-Me parecen unas instalaciones desorbitadas. Creo que podría ser el centro de entrenamiento de un equipo de la NBA. Tenemos que estar todos muy contentos por tener algo así en Valencia porque es una oportunidad para todos los niños y niñas de divertirse jugando a baloncesto.

-¿Que objetivos, personales y colectivos, se marca este año?

-Empecé la temporada con unos objetivos y ahora ha cambiado todo. Lo único que quiero es ayudar. Como equipo creo que el Valencia Basket puede optar aún a todo y las cosas se verán si se trabaja bien.