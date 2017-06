La selección se tiñe de taronja San Emeterio y Guillem Vives posan para LAS PROVINCIAS durante el Eurobasket de 2015 en Lille. / alberto nevado Sastre, Oriola, Vives y Abalde lucharán en Málaga por un hueco en el grupo definitivo que luchará por tener un hueco en el Eurobasket Scariolo abre de nuevo la puerta a San Emeterio: «Nunca ha llegado a salir» JUAN CARLOS VILLENA valencia. Jueves, 29 junio 2017, 02:32

Sergio Scariolo anunció ayer en Madrid la lista de los 27 jugadores que formarán parte del amplio grupo de trabajo de la selección española durante el verano, de cara a preparar el Eurobasket, que arrancará para España el 1 de septiembre en Cluj contra la Montenegro de Dubljevic. El Valencia Basket recogió los frutos de su apuesta de verdad por el producto nacional de calidad, más allá de los cupos, y con cinco jugadores es el club más representado. Nadie se le acerca, puesto que en el segundo escalón están cuatro equipos con dos jugadores. Un buen momento para ponderar el trabajo de Chechu Mulero en los despachos y de todos los entrenadores que han pasado por la Fonteta en los últimos años. Labor de equipo.

El premio gordo, merecido, fue para San Emeterio. El cántabro, que le disputó a Dubljevic el trofeo de MVP de las finales, regresa a la lista principal tras su amarga despedida en el último instante del roster que representó a España en los Juegos de Río. Es por ello que Scariolo ayer quiso reconocerle de forma expresa durante su comparecencia: «Nunca ha llegado a salir de la selección». Aunque el italiano quiso recalcar que los once jugadores que se concentrarán en Madrid el 28 de julio no tienen asegurado un puesto en el Eurobasket, un visionado a los nombres y los puestos dejan un panorama muy definido a falta de una última pieza y que no exista ningún contratiempo físico con ninguno de ellos. Ricky Rubio, Sergio Llull y Sergio Rodríguez en el puesto de base, Navarro, Abrines, San Emeterio y Juancho Hernangómez por fuera y Pau Gasol, Marc Gasol, Mirotic y Willy Hernangómez por dentro. Las renuncias de Reyes y Rudy Fernández y la baja por lesión de Claver también condicionarán la elección.

La primera ventana llegará entre el 16 y el 23 de julio en Benahavis (Málaga) donde 16 jugadores lucharán por «cinco o seis plazas» según anunció Scariolo que se unirán a los entrenamientos de Madrid, por así decirlo, con el primer equipo. En esa lista de aspirantes figuran Guillem Vives, Alberto Abalde, Pierre Oriola y Joan Sastre. La presencia de tres bases de primer nivel dificulta el reto a Vives aunque todos tienen opciones de pasar el primer corte. La plaza que está en juego, si se confirma la presencia de los once jugadores de la primera lista, parece destinada a un escolta o a un quinto pívot. Es ahí donde entran en juego Sastre, Abalde y Oriola. El mallorquín se ha salido literalmente esta temporada y Scariolo está encantado con su polivalencia. Ayer destacó que con las ausencias confirmadas su equipo pierde «la espina dorsal» defensiva. Algo en lo que pueden aportar Sastre y Oriola.

En esa primera concentración participará Jaume Ponsarnau como ayudante de Scariolo mientras que Vidorreta ya ha desaparecido del organigrama tras su fichaje por el equipo de la Fonteta. No será el único taronja en el cuerpo técnico, puesto que el fisio Jordan Sospedra ha sido incluido en la lista principal, la que trabajará en Madrid. El que sí que parece que tiene un sitio en el Eurobasket, a tenor de la palabras de Scariolo, es Navarro: «Creo en su aportación a la química del equipo». La lucha de Vives con Colom o Díaz, la de Sastre con Ribas, la de Abalde con Díez o Rabaseda y la de Oriola con Diop promete ser intensa.