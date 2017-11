Baloncesto Sergio Scariolo: «Lo estoy viviendo decididamente mal» Sergio Scariolo, durante un partido de la selección. / Reuters El seleccionador español de baloncesto asegura sobre la 'ventana' de partidos que la decisión recae sobre los políticos «y se la dejamos con mucho gusto» EFE/ SARA L. SANTOS Valencia Jueves, 16 noviembre 2017, 12:58

El seleccionador español de baloncesto, Sergio Scariolo, asegura que lo que se está viviendo con la conocida 'ventana' de selecciones para los partidos de noviembre es una situación entre "lo atípico y lo absurdo".

La primera 'ventana' de partidos clasificatorios para el Mundial 2019 de China se da entre el 20 y el 28 de noviembre y coincide con la novena jornada de Euroliga. Desde la competición ya anunciaron que no pararían los partidos para que se disputen los clasificatorios.

La Asociación de Baloncestistas Profesionales (ABP) recomendó a los jugadores internacionales en equipos españoles que juegan en Euroliga (Real Madrid, Valencia Basket, Barcelona, Unicaja y Baskonia) que pidieran por escrito a sus clubes una indicación de dónde deben jugar ante esta situación.

"Lo estoy viviendo decididamente mal. Estoy preparando esta situación desde verano con distintas opciones que se puedan producir y con ganas de que se resuelva de alguna manera", afirma Scariolo.

"Luego con el equipo que tengamos vamos a muerte y vamos a competir. Con mi opinión ahora podría poner confusión. He leído opiniones de poca calidad y hay que opinar con conocimiento de causa, así que prefiero tener la responsabilidad del entrenador y mantenerme en la posición que estoy, como los jugadores. A partir de ahí la decisión de tomar decisiones recae sobre políticos y se la dejamos con mucho gusto", confesó el seleccionador.

"Me quedo con la espera activa de prever posibilidades", declara y concluye que le habría gustado tener para los próximos partidos a los jugadores de la NBA.

Sobre cómo se está desarrollando la Euroliga, Scariolo señala que "la foto de la clasificación es bastante sorprendente ahora". "Todos los equipos ACB tienen potencial para pasar el corte y posibilidad real de jugar el play-off y sería bueno que pasaran, pero es todavía pronto", admitió el seleccionador.

Scariolo no ha querido entrar a valorar la posibilidad de que España no se clasifique para el Mundial de 2019 y que jugadores como Pau Gasol no puedan volver a vestir la elástica de la selección.

"Sería muy malo que no estuviera Gasol en el Mundial o los Juegos, pero ahora mi labor es estar mucho más en el día a día e intentar estar preparados para lo que viene. Solo digo que tener a Gasol es algo único e irrepetible y espero que podamos volver a verlo con su número 4", manifestó en un acto de Sportium en Madrid.