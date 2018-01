Sastre: «Ojalá llegue un momento donde estemos todos para demostrar nuestro potencial» Joan Sastre. / Alberto Nevado / Las Provincias El balear pone su punto de mira en la Copa «porque el año pasado nos quedamos con la miel en los labios» JUAN CARLOS VILLENA Valencia Miércoles, 10 enero 2018, 21:05

El Valencia Basket recibirá mañana al Fenerbahce en la Fonteta, en la decimoséptima jornada de la Euroliga, donde Sergi García y San Emeterio serán las dos grandes novedades con respecto a los últimos partidos. Quien no llega a tiempo es Joan Sastre, aunque el balear ya descuenta los días para volver a las pistas. «Desde fuera se sufre en algunos momentos pero es normal, la Euroliga es muy dura, el calendario es muy difícil, la ACB ya la conocemos todos, donde cada equipo te puede ganar, el equipo está sufriendo pero está compitiendo en todos los partidos, que es lo importante. Estamos trabajando bien durante la semana y estoy convencido de que cuando estemos todos iremos para arriba», ha declarado durante la gala de los Premios Gigantes, que se ha celebrado en L'Alqueria del Basket.

El escolta ha incidido en la recuperación de los lesionados como clave para el crecimiento del equipo, dejando claro que será entonces cuando se pueda juzgar el nivel del Valencia Basket en la temporada: «A medida que vayamos incorporándonos los lesionados y tengamos más rotaciones los jugadores no estaremos tan cargados y creo que todos podremos jugar al cien por cien. Ojalá llegue un momento en la temporada donde estemos todos para demostrar nuestro potencial».

Sastre, en declaraciones a LAS PROVINCIAS, no ha descartado que pueda estar de vuelta en los próximos días, gracias al trabajo que está incrementando desde principios de 2018: «Estoy entrenando por mi cuenta, en el gimnasio y en la pista, y creo que en una semana o diez días si todo va bien espero estar ayudando al equipo». El internacional ha reconocido que la plaga de lesiones está afectando al nivel del equipo, puesto que no es normal juntar a tanto jugador en la enfermería: «Que haya una lesión o dos es lo normal durante un año pero no tantas como tenemos. Cuando estemos todos se demostrará el potencial que tenemos realmente».

La Copa del Rey será el primer test para comprobar si la recuperación de los lesionados permite aumentar el nivel del Valencia Basket. En la cita de Las Palmas, los taronja tratarán de sacarse la espina de la edición de 2017, donde perdió la final contra el Real Madrid: «El primer objetivo era clasificarse para ella, ahora vamos a tratar de ser cabezas de serie y esperemos que en la Copa seamos más jugadores. En ese torneo puede pasar cualquier cosa, vamos a ver quien nos toca en cuartos. El año pasado nos quedamos con la miel en los labios y casi la ganamos, a ver si este año podemos ganarla. Será muy complicado pero lucharemos para ello».