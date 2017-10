«Tenemos una rotación corta pero efectiva» Lunes, 9 octubre 2017, 00:33

El técnico taronja no escondió tras la victoria que, a día de hoy, su equipo está tan sólo centrado en ir ganando los partidos mientras van recuperando efectivos: «Si no hubiéramos fallado los tiros libres finales no se hubiera llegado a esa última jugada. Jugamos una segunda parte mejor que la primera, donde tuvimos un mal segundo cuarto. Tenemos una rotación corta pero efectiva y vamos a ir trabajando para ganar los partidos y a la vez ir recuperando jugadores. Pleiss ha sido decisivo y Abalde es una cuestión de ritmo».