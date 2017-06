Baloncesto | Valencia Basket Van Rossom se despide de Valencia Basket Van Rossom. / Juan J. Monzó El base belga deja la disciplina taronja tras cuatro años y dos títulos LAS PROVINCIAS Miércoles, 28 junio 2017, 10:45

Sam Van Rossom no seguirá en la disciplina de Valencia Basket. El jugador belga se ha despedido a través de una carta que ha publicado en Instagram dado que el próximo 30 de junio acababa su contrato como taronja. El base, que llegó hace 4 años a la disciplina de Valencia, ha vivido un año marcado por las lesiones que le han obligado a estar al margen del conjunto en gran parte del curso de competición.

Con una carta en Instagram se ha despedido Van Rossom recordando los dos títulos ganados con Valencia Basket como son la Eurocup y la última Liga Endesa. "Han sido 4 años maravillosos para mí, mi familia y mis amigos. La verdad es que me he enamorado de Valencia", destaca el base en su escrito y en el que también destaca la labor de Juan Roig y del resto de directivos taronjas: "Quiero dar las gracias a Juan Roig, a todos los directivos del club y a todo el personal que trabaja para el club, por el trato recibido por su parte, por apostar por mí hace 4 años y por el apoyo que siempre me ha dado durante mi estancia en Valencia".

"Xiquets, os deseo todo lo mejor en el futuro y seguiré siendo del Valencia Basket, sólo que de otra manera, claro". Así concluye la carta de Van Rossom a la familia de Valencia Basket.