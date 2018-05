Ribó ve cercano el acuerdo por el pabellón y dará facilidades al nuevo Mestalla Joan Ribó lanza a canasta en la presentación del Movistar Street Basket Tour. / lp El Ayuntamiento ultima con el Valencia Basket la concesión de 50 años para el Arena y tiende la mano a la entidad de Lim para reanudar las obras JUAN CARLOS VILLENA VALENCIA. Sábado, 5 mayo 2018, 00:19

Los proyectos urbanísticos de los tres clubes más representativos de la ciudad marcaron ayer la agenda de Joan Ribó, durante la presentación de Movistar Street Basket Tour, que transformará hoy la Plaza del Ayuntamiento en un evento nocturno de baloncesto 3x3 pionero en España. El edil se mostró muy optimista con respecto a la inmediatez de los anuncios de la nueva Ciudad Deportiva del Levante y el acuerdo para la construcción del Arena para el Valencia Basket, mientras que con el Valencia tendió la mano para que arranquen lo antes posible las obras del inacabado estadio de Cortes Valencianas, parado desde 2009.

El acuerdo entre la entidad de Juan Roig y el Ayuntamiento para la construcción de un nuevo pabellón Arena para la ciudad está muy cercano. Ese será el primer paso del proceso de licitación y está encaminado a una concesión del solar adjunto a L'Alqueria del Basket. Así lo confirmó ayer el edil: «Estamos avanzando mucho en los términos de la concesión y creo que dentro de poco podremos decir que es oficial, estamos muy cerca de anunciar que va a comenzar, creo que es una cuestión que será rápida». Ribó no descartó que el proceso de licitación se complete antes de finalizar el 2018 aunque mandó un mensaje de prudencia: «Hacer una pabellón de este estilo no se hace en dos días. No depende sólo de nosotros porque son decisiones compartidas pero es una voluntad mutua. Tengo la sensación que hemos encontrado el camino a los grandes problemas, nos faltan los detalles». En la reunión del jueves entre los técnicos del Ayuntamiento y del promotor, donde el enlace del Valencia Basket está siendo José Puentes, se sentaron las bases para una concesión a 50 años con un canon fijo y otro variable en función de los ingresos anuales.

Con respecto a la reanudación de las obras del nuevo Mestalla, paralizadas desde hace más de nueve años, Ribó tendió la mano al Valencia pero recordando que debe finalizarse: «Hemos querido respetar la situación en la que estaba el club y mantener la calma. No nos gusta la figura de este estadio a medio construir, no es bonita para la ciudad, y nos gustaría que se pusiera en marcha lo más pronto posible. En el momento que sea posible poner en marcha las obras, respetando todas las normativas, daremos todas las facilidades para avanzar». Con respecto a la visita aplazada a las obras, donde estaba prevista la presencia del concejal de Espacio Público, Carlos Galiana, y de la edil de Protección Ciudadana, Anaïs Menguzzato, confirmó que volverá a la agenda. «Lo visitaremos lo antes posible», zanjó. El Valencia anunció el 3 de octubre el inicio de los trámites para respetar los plazos estipulados en la Actuación Territorial Estratégica (ATE), sabedor de que tiene que llegar a 2021 con el estadio finiquitado.

El Levante, por su parte, tiene previsto anunciar a finales de mayo, tal y como ha podido confirmar esta redacción, el acuerdo para la construcción en Nazaret de su nueva ciudad deportiva. La entidad granota desembolsará entre 170.000 y 180.000 euros al año en concepto de canon por la cesión de los terrenos. «Estamos cerca de poderlo anunciar. He tenido una conversación hace pocos días con el presidente del Levante creo que será en poco tiempo», apostilló Ribó.