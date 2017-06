La renovación de Sato gana enteros con el regreso a la Euroliga El rendimiento del alero esta temporada ha maravillado en el club y se le considera el complemento perfecto a Abalde y San Emeterio J. C. VILLENA Lunes, 12 junio 2017, 00:47

madrid. El Valencia Basket continúa perfilando los pocos aspectos de la planificación deportiva de la próxima temporada que se pueden ir adelantando con el equipo aún en competición y sin tener firmado el entrenador que llevará el timón en la campaña del regreso a la Euroliga. La intención del club sigue siendo la de presentar, nada más acabe la final frente al Real Madrid, una oferta de renovación a Pedro Martínez. Está por saber, si se produce ese escenario, la respuesta del técnico catalán al cual el Barcelona tiene entre sus favoritos para sustituir a Bartzokas.

La entidad de la Fonteta no efectuará una lista de bajas hasta que no tenga entrenador, puesto que Chechu Mulero no va a variar su modelo de trabajo de los últimos veranos, donde se ha consensuado con los técnicos los movimientos de entradas y salidas. Lo que sí se ha comenzado es a abonar el trabajo en el que todo el mundo está de acuerdo. Las gestiones de estado, por así decirlo. La primera ha sido acelerar la renovación de Bojan Dubljevic, con un principio de acuerdo para que prolongue su vinculación hasta junio de 2020. Dentro de los jugadores que acaban contrato, tal y como ha podido confirmar esta redacción, uno de los nombres que cobran fuerza para seguir es el de Romain Sato. Con la decisión de alargar la plantilla a trece o catorce, en su figura se ve un complemento perfecto para la llegada de Abalde y la renovación automática de San Emeterio, que se activará en cuanto acabe la final.

El rendimiento del alero esta temporada ha maravillado al club. Tras su llegada en 2013, ha ido aceptando el rol que cada campaña le ha tocado en el equipo. Desde el principal al terminar en el quinteto ideal de la ACB su primer año al de la última renovación en agosto de 2016, como teórico jugador trece. La 'espantada' de Jankovic la contestó con un nivel altísimo en pista, que le ha llevado a ser titular en el playoff. La continuidad de Sato cuenta con el apoyo de Juan Roig, que no ha dudado en elogiar al jugador en todos los corrillos, con directivos o aficionados, en los que ha transmitido su opinión. Con su familia totalmente adaptada a la vida en Valencia, el centroafricano aceptará seguir un año más en cuanto el club se lo proponga.