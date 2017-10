El regreso emocionado de Van Rossom Will Thomas postea a Kelly. / EFE/Jose Manuel Vidal El belga reconoce que fue especial volver a vestir la camiseta del Valencia Basket: «No me lo esperaba cuando me despedí» J. C. VILLENA SEVILLA. Lunes, 2 octubre 2017, 01:52

«Ha sido muy especial volver a vestir la camiseta del Valencia Basket». Van Rossom no escondió su emoción a la salida del vestuario visitante de San Pablo cuando atendió a LAS PROVINCIAS. El belga vivió el final de la pasada temporada con un regusto amargo, puesto que se marchó lesionado del actual campeón de la Liga Endesa. Ayer tuvo la recompensa, participando en el pasillo que tributaron los jugadores del Real Betis. «Volver es algo que no me esperaba cuando me despedí en junio. Que el club haya apostado otra vez por mí es algo que me alegra mucho», reconoció.

El base, que terminó con un 4 de 4 en triples, refrendó el buen momento de forma con el que terminó el Eurobasket y considera que la continuidad del grupo del pasado curso puede ser una de las claves: «Hay muchos jugadores que siguen del año pasado. Es muy importante que siga un bloque del año pasado porque da continuidad pero hay que ser honestos y no vas a jugar todos los años todas las finales». La llegada del belga ayudará a que la recuperación de Diot se realice con tranquilidad, en un inicio de temporada con tres partidos la primera semana, y Van Rossom desveló que el vestuario le recibió con muy buen humor: «Al principio hice un poco de broma porque me han quitado la taquilla, la capitanía y hasta el piso pero no pasa nada. Estoy muy contento porque Dubljevic sea ahora el segundo capitán. Ojalá le veamos levantar una copa». Con veinte minutos en su primer partido tras su regreso, el último fue ante el UCAM Murcia justo antes del inicio del playoff, Van Rossom considera que necesitará unos días para asimilar los nuevos sistemas de Vidorreta. El belga conoce al grueso de sus compañeros pero con el cambio de técnico necesita una lógica aclimatación.