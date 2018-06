Reflexión sobre la continuidad de Vidorreta El club se reunirá con el vasco a principios de semana e Ibon Navarro sigue siendo uno de los nombres en la recámara en el caso de relevo El Valencia Basket no decidirá en caliente el futuro del técnico JUAN CARLOS VILLENA VALENCIA. Domingo, 3 junio 2018, 00:58

Txus Vidorreta abandonó las instalaciones de la Fonteta ayer al filo de la una y media de la madrugada. En las escaleras del acceso a vestuarios aún estaba el histórico delegado de campo del club, Martín Labarta. En estado de shock. Ese término fue el más utilizado ayer en todos los estamentos del Valencia Basket, para simbolizar la parálisis que provocó la remontada del Gran Canaria en los últimos minutos del tercer partido del playoff, la derrota en la prórroga y la certificación del adiós a la Euroliga. El gran objetivo esta temporada. Como toda campaña que termina sin culminar el objetivo deportivo, el futuro del entrenador está en el aire. Más aún cuando el técnico, en este caso Txus Vidorreta, no tiene ninguna vinculación contractual más allá del 30 de junio. La primera decisión que tomó ayer la entidad, tal y como indicaron fuentes oficiales del club a LAS PROVINCIAS, fue la de no decidir en caliente sobre la continuidad del técnico. Un criterio que, por cierto, acabó renovando el contrato del último entrenador que cayó por 1-2 en los cuartos de final con el Valencia Basket. Fue el caso de Perasovic en 2013, tras quedar eliminado frente al CAI Zaragoza.

Vidorreta no es un recién llegado al mundo del baloncesto y es sabedor de que la salida de la Euroliga deja su futuro como taronja con menos opciones que en el caso de haber conseguido el billete para la Copa de Europa, aunque volvió a recordar en la rueda de prensa posterior a la derrota frente al conjunto canario, con la nocturnidad obligada por un horario que también pasará a la historia, que su deseo sigue siendo renovar con el Valencia Basket: «La decisión está en manos del club, tengo que aceptar lo que decidan. Me gustaría seguir y más después de que quedarme fuera así. Siempre pensé que llegaba para estar tiempo. Si desean que continúe habrá que hablar de algunas cosas internas porque ya he tomado conciencia de algunos aspectos que podemos mejorar».

Esa última reflexión es la clave para que la decisión de la entidad de Juan Roig con respecto al banquillo sea el producto de un análisis profundo. El propietario del club fue el primero en perder la paciencia con la plaga de lesiones, tras las bajas de larga duración de Diot y Williams y la recaídas Sergi García o San Emeterio, con lo que en las largas jornadas de trabajo que le esperan a los despachos de la Fonteta todos los ingredientes serán analizados.

La decisión de ofrecer la renovación a Vidorreta o acabar con la relación laboral con el vasco se tomará en los próximos días por criterios deportivos, donde la calidad del trabajo diario que ha tenido el cuerpo técnico durante la campaña será un factor a tener en cuenta. Los resultados, también. La irregular temporada en la Euroliga, marcada por la racha de diez derrotas consecutivas que minaron las opciones de clasificación para cuartos pero que terminó con una buena cara taronja en la segunda vuelta, el batacazo de la Copa, donde los taronja no compitieron con el Iberostar, y el amargo adiós a la defensa del título, estarán en la balanza, junto al dato objetivo de la mejor defensa de la liga regular o en el lanzamiento de tres. En el caso de no ofrecer la renovación, uno de los nombres que sopesa el club es el de Ibon Navarro, bajo la premisa de que no se ha contactado con ningún técnico hasta resolver el futuro de Vidorreta.