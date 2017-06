«El Real Madrid tiene los huevos pelados de jugar en situaciones límite» Pedro Martínez, durante un partido el pasado 3 de junio. / Jesús Sánchez Signes Pedro Martínez apela a la tranquilidad para afrontar el tercer partido de la final de la ACB JUAN CARLOS VILLENA Martes, 13 junio 2017, 14:38

Si algo ha demostrado el Valencia Basket esta temporada es que, cuando ha afrontado un partido importante con la tranquilidad que le da su rutina positiva de grupo, saca su mejor nivel. Pedro Martínez, en la previa del tercer partido de la final que se disputará mañana en la Fonteta, ha vuelto a poner los pies en el suelo para frenar la euforia desmedida: "La única presión que tenemos que tener es jugar bien los primeros cinco minutos y luego ver como acabamos el primer cuarto. Esa es la presión, hacer un buen primer cuarto. Si las cosas van regular que sea porque el Real Madrid está jugando mejor que nosotros. Después, repetir con el segundo cuarto. Ir minuto a minuto sin pensar en oportunidades históricas ni en el playoff de la galaxia. Tenemos que estar en el presente, la presión es la que nos ponemos de hacer las cosas bien". El catalán, por tanto, le ha trasladado toda la presión entendida como obligación al Real Madrid, el favorito para ganar la final por clasificación y presupuesto: "El Real Madrid jugará un partidazo porque conocemos su carácter y sus jugadores tienen los huevos pelados de jugar en situaciones límite. No tengo ninguna duda, me jugaría dinero a que lo van a hacer excelente pero nosotros también somos buenos y tenemos carácter. Debemos aceptar el reto de estar a su nivel".

El entrenador taronja ha confirmado que Guillem Vives sigue evolucionando favorablemente de su esguince de tobillo, aunque jugará con dolor, y que la situación física de Kravtsov y Tobey no le ha sorprendido en el playoff, puesto que esperaba que era complicado contar con ellos. Pedro Martínez vaticina un tercer partido muy igualado, donde el factor Fonteta sí que debe hacerse notar en ese hipotético último cuarto cerrado: "Mi sueño es que lleguemos con opciones en un final igualado de partido. Lo firmo. Ojalá, porque creo que es lo que va a pasar, que sea igualado y que se decida al final. Espero que sea así y me preparo para tener una buena respuesta en un final igualado, hay que ir picando en la piedra. Ojalá pensara que por jugar en casa somos más favoritos pero no lo creo. Ya pasó en la final con Unicaja, esto es baloncesto y tenemos que estar centrados en dar nuestro máximo".