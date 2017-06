Rafa Martínez toca el cielo por tercera vez El gesto. Van Rossom abraza a Rafa Martínez después de que el capitán le reclutara para alzar el trofeo de la Liga ACB. / jesús signes «¡Lo merecíamos, lo merecíamos!», no paró de gritar el escolta con una camiseta de Sampedor y abrazado a cientos de seguidores El capitán se convierte en el jugador más laureado de la historia del club JUAN CARLOS VILLENA Sábado, 17 junio 2017, 01:46

valencia. Rafa Martínez no necesita títulos para acabar siendo una leyenda del Valencia Basket. Más que nada porque ya lo es, pero en el momento en el que anoche el capitán levantó el trofeo de campeón de Liga agrandó un poco más su alargada sombra. A todos los topes de partidos, puntos y triples que ya han volado por los aires para el de Sampedor, el triunfo en la Liga Endesa eleva al catalán a otra dimensión. Desde ayer, es el único jugador de la historia del Valencia Basket con tres títulos en su palmarés. Es el único que ha tocado el cielo por tercera vez, puesto que al título liguero suma la Eurocup de 2010 y la de 2014. Sato, Dubljevic y Van Rossom suben al escalón de dos títulos, con la Liga de 2017 y la Eurocup de 2014, donde les reciben con ese mismo número de entorchados Nacho Rodilla, (Copa del 98 y ULEB de 2003), Víctor Luengo, con esos dos mismos títulos, y Lishchuk, que puso todo su corazón en las Eurocup de 2010 y 2014. Por encima de todos ellos... la leyenda de Rafa Martínez.

La celebración no podía ser normal para él. Se merecía algo especial. El padre de Paula -su hija ha nacido con una Liga bajo el brazo- se tiró en plancha para celebrarlo con la afición. Con esa gente que siempre ha estado de su lado, que siempre confió en su capitán. Entre cientos de seguidores, y enfundando en una camiseta de Sampedor, no paraba de gritar como un poseso «¡lo merecíamos, lo merecíamos!». Se encontró en ese momento con Juan Roig. Su abrazo ya forma parte de la eternidad. El que conoce muy bien a Rafa Martínez sabe que es una persona muy sentimental. En ese momento el capitán se derrumbó, a los ojos de su mujer que tampoco pudo evitar las lágrimas. Rafa Martínez ya tiene tres títulos en su palmares y, lo que es más importante, un nombre eterno para el Valencia Basket. La escopeta nacional lo merecía. Oh capitán, mi capitán.