Rafa Martínez recibe factores de crecimiento para evitar el quirófano

Rafa Martínez termina esta semana su tratamiento conservador de diez días para intentar esquivar el quirófano y salvar lo que resta de temporada. El capitán del Valencia Basket se retiró al inicio del tercer cuarto del partido ante el Joventut del pasado 29 de abril tras no poder soportar el dolor en su rodilla derecha. El jugador se quedó en Barcelona para pasar por la consulta del doctor Cugat. Tras certificar en las primeras pruebas la existencia de líquido en la rodilla se decidió, a petición del propio Martínez, aplicar un tratamiento conservador, cuyo último paso ha sido aplicar factores de crecimiento para intentar esquivar el quirófano y poder disputar el playoff, donde el Valencia Basket defenderá el título de la ACB y buscará un plaza en la Euroliga.

La decisión del capitán taronja es la última muestra de compromiso del escolta de Sampedor, teniendo en cuenta que a sus 36 años termina contrato el 30 de junio y el club aún no le ha ofrecido la renovación. El escenario que le dibujó Cugat, donde le dejó claro que el líquido en la rodilla sin un golpe previo se debe a un desgaste que puede haber afectado al cartílago (la zona que ha dejado a Diot sin temporada), no descarta el paso por el quirófano una vez acabado el curso en el caso de que Rafa Martínez consiga jugar algún partido en lo que resta de campaña. Esa decisión, no obstante, no se tomará hasta el final de esta semana, cuando se conozca el resultado de las pruebas una vez terminado el tratamiento inicial. El escolta ha notado mejoría en sus sensaciones y no descarta poder ayudar al equipo en el playoff.