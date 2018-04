Rafa Martínez: «Cuando se pita a uno de los nuestros no nos sentimos cómodos» Rafa Martínez levanta el puño en la Fonteta durante el partido ante el Fuenlabrada. / miguel ángel polo El capitán del Valencia Basket lanza un mensaje a la grada: «Los aficionados tienen derecho a opinar pero les pedimos que durante el partido nos apoyen» JUAN CARLOS VILLENA VALENCIA. Lunes, 16 abril 2018, 00:47

Cuando Rafa Martínez (Sampedor, 1982) habla en el vestuario, los compañeros tienen a bien escuchar. En su décima temporada como jugador del Valencia Basket tiene un máster en conocimiento del club taronja. También de los impulsos de una afición acostumbrada, por suerte, a tener a su equipo luchando por los títulos. Es por ello que el capitán no duda en salir en defensa de su entrenador tras los últimos pitos en la Fonteta.

-¿Qué ha supuesto para el equipo las tres victorias consecutivas en la ACB en la última semana?

-Todo lo que sea ganar es un apoyo positivo y más ganar tres partidos tan importantes. Nos hace creer un poco más en nuestras posibilidades.

«Si quitamos la Copa, que sí que fue un tropiezo grande, estamos dando la cara»

-¿Están demostrando orgullo? Usted ha estado en otros grupos, con menos bajas, donde los brazos no estaban tan altos en abril.

-La clave está siendo pensar en los que estamos en cada momento, centrarnos en eso. Ahora mismo, dentro de todos los problemas, llevamos dos o tres semanas con una rotación amplia comparado con los últimos meses, con dos jugadores por posición.

-Lo dice como si fuera un lujo, cuando en realidad es lo que necesita un equipo para funcionar.

-Es que después de la temporada que llevamos con tantas bajas es una alegría para el equipo encontrarse con un día a día en los entrenamientos donde tienes jugadores para por lo menos hacer un cinco contra cinco. No tenemos que pensar en los compañeros que están lesionados, y tenemos que centrarnos en los que estamos dentro para hacer el mejor papel posible. Esa mentalidad nos está sirviendo para mejorar los resultados, sin renunciar a nada.

-¿Entiende el clima de nerviosismo que existe en la Fonteta pese a todo lo que está explicando?

-Siempre he dicho que el público paga una entrada o un abono y está en su derecho de opinar lo que quiera pero durante el partido nos ayudaría que nos animaran. Si hay que expresarse, que sea al final del partido. Durante el partido hay momentos malos donde necesitamos el apoyo de la afición. Yo llevo mil batallas y cuando pasa me cuesta menos pero son momentos bastante duros que es donde necesitamos sentir todo el ánimo en la pista.

-¿Os sentís cómodos con el ambiente que se ha creado con Txus Vidorreta, que está siendo pitado en las presentaciones?

-Cuando se pita a uno de los nuestros no nos sentimos cómodos. Estamos trabajando cada día todos juntos, dando el máximo e intentando hacerlo lo mejor posible. A veces sale bien y otras mal, así es el deporte. Aquí no hay nada asegurado. Los pitos es algo que nos duele pero en estos casos la experiencia nos dice que lo que tenemos que ser es más equipo y juntarnos más. Eso es lo que estamos haciendo pero no creo que sean justos esos pitos.

-Lleva diez años en Valencia, más de un cuarto de lo que lleva de vida. ¿Piensa que esos altibajos emocionales forman parte de nuestro ADN? Para lo bueno y lo malo.

-No se como responder a esa pregunta. He vivido situaciones peores y el público siempre ha estado ahí. Al venir de una temporada tan buena, con tres finales y el título de la ACB, las expectativas siempre son más altas y de forma inconsciente esperas ver que llegues a las finales y ganes más títulos. Es algo muy difícil. Siempre lo comparo con el fútbol, ahora el Valencia va a estar en Champions y parece que sean campeones de todo porque llevan muchos años sin conseguir títulos. Con nosotros, cuando un equipo llega a tres finales la gente quiere más y exige más. Eso está bien pero deben darse cuenta de que todos los años no pueden ser espectaculares.

-¿Lo está siendo este año?

-Si quitamos la Copa, que sí que fue un tropiezo muy grande, estamos dando la cara. En la Euroliga tuvimos una mala racha pero creo que no hicimos una mala participación y nuestra afición nos vio ganar a CSKA o Panathinaikos. En la ACB estamos a un partido del segundo. Creo que es el momento de apoyar.

-Por momentos parece que están ustedes fuera del playoff.

-Sí, sí. Insisto, los aficionados tienen derecho a opinar porque para eso pagan, eso está claro, pero les pedimos que durante el partido nos apoyen. Si quieren expresar algo que sea al final del partido.

-¿Qué le aconsejó a Sergi García en el regreso de Zaragoza tras el ambiente hostil que recibió?

-Que todo eso le hará más fuerte, por desgracia en la vida de un jugador profesional pasan estas cosas y hay que superarlas.

-¿Ve al grupo con ganas de defender el título de la Liga Endesa?

-Sí, estamos con ganas. Estamos recuperando jugadores y eso es importante para crecer en el trabajo del día a día. Ahora que vienen semanas limpias de trabajo esperamos entrenar de forma regular y mejorar en algunos aspectos. Tenemos que mirar hacia arriba de cara al playoff. Vamos a luchar hasta el final.

-¿Veremos la undécima temporada de la serie de Rafa Martínez en la Fonteta?

-Llevo diez años en Valencia y pocos jugadores pueden decir en el baloncesto actual que han estado tantas temporadas en un club. Me siento muy identificado con el club y la ciudad y la gente me tiene mucho cariño, como yo a ellos. Voy a jugar un año más, sea donde sea. Espero que sea aquí.

-Usted está acostumbrado a aceptar los tiempos del club en cuanto a las renovaciones.

-Me siento respetado y ya sé como funcionan las cosas en el club con respecto a las renovaciones. A todo el mundo le gusta que las noticias llegaran antes pero no es así. Siempre he dicho que mi caso especial y el primer paso tiene que ser de la gente de arriba del club. Lo que yo tengo que hacer es trabajar.