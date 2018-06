Baloncesto | Valencia Basket Rafa Martínez se opera mañana en Barcelona El capitán del Valencia Basket pasará por el quirófano sin tener ningún contrato firmado para la próxima temporada JUAN CARLOS VILLENA Valencia Lunes, 4 junio 2018, 19:37

Rafa Martínez, tal y como ha podido confirmar LAS PROVINCIAS, será operado mañana en Barcelona de su rodilla derecha por parte del doctor Cugat. El galeno viaja el miércoles a Estados Unidos y, al encontrar un hueco en su agenda para mañana, operará por el método de artroscopia al capitán del Valencia Basket.

Realizar la operación esta semana era una de las opciones que manejaba el catalán con lo que, tal y como ha informado hoy este periódico, Martínez será operado sin tener ningún contrato firmado para la temporada 18-19, aunque entrará en la mesa de operaciones como jugador de la entidad valenciana, con la que le une un contrato profesional hasta el 30 de junio.

La hoja de ruta con Rafa Martínez sigue siendo la de ofrecerle una renovación pero el jugador se marchó de la comida de despedida de la temporada que ha realizado la plantilla, donde también han asistido Vicente Solá, Paco Raga y Chechu Mulero, sin la certeza de contar con esa oferta para ampliar su contrato. El contacto, por tanto, comenzará tras la operación de mañana por la tarde. Si se cumple el protocolo pactado hoy, Martínez pasará por la mañana el preoperatorio y por la tarde será intervenido. El inicio de la recuperación, por expreso deseo del jugador, se realizará en Barcelona.

Tras el partido de Badalona del 29 de abril, el jugador pasó consulta por primera vez con el doctor Cugat en Barcelona y decidió no operarse de su rodilla derecha para ayudar al equipo en el playoff. El tratamiento conservador le permitió disputar la eliminatoria ante el Gran Canaria, aunque un día antes del primer partido le volvieron a extraer cuatro jeringillas de líquido de la rodilla. Hasta que no pase por el quirófano no se podrá comprobar si tiene, además, una afectación en el cartílago. Un extremo que llevó a Antoine Diot a iniciar un calvario del que aún no se ha recuperado.