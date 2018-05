Rafa Martínez inicia un tratamiento conservador en la rodilla derecha

valencia. Rafa Martínez ha iniciado un tratamiento conservador, que durará entre una semana y diez días a contar desde las pruebas a las que fue sometido el pasado jueves, para intentar mitigar el dolor en su rodilla derecha. La lesión que esas primeras imágenes confirmaron es importante pero el tratamiento para curarla puede abarcar desde la medicina no invasiva a la cirugía. Una vez termine el primer tratamiento, el capitán del Valencia Basket será sometido a una prueba definitiva que determine si tiene que pasar por el quirófano. Un temor que sigue estando encima de la mesa del club ya que la existencia de líquido en la articulación, producto del desgaste y no de un gesto o golpe concreto, es una señal de que el cartílago está afectado y que, por tanto, puede necesitar de una intervención quirúrgica. Algo que, a sus 36 años y con un contrato que acaba el 30 de junio, podría poner en riesgo que pudiera disputar algún partido en lo queda de 2018. Esa es la horquilla negativa, no descartada, que fue la que ha dejado sin temporada a Diot, cuya grave lesión también comenzó con un dolor intenso.

El escolta trabajó ayer con los fisios en la Fonteta, donde estuvo arropado por el resto de compañeros que también están lesionados. El capitán no ha dejado de recibir muestras de apoyo de los trabajadores del club, sabedores de la gravedad que puede tener su lesión y el momento de la temporada, y de su carrera, en la que le ha llegado. Las sensaciones de Rafa Martínez ayer tras su jornada de trabajo, tal y como pudo confirmar esta redacción, fueron positivas aunque nadie se atreve a pronosticar que con el tratamiento conservador se pueda evitar el peor de los escenarios. Tras perderse el partido en Fuenlabrada, tan sólo Thomas y Doornekamp han disputado las 31 jornadas de la ACB con los taronja.