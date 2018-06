Baloncesto | Valencia Basket Rafa Martínez: «Tengo ganas y energía para seguir en el Valencia Basket» El capitán taronja se opera hoy en Barcelona de la rodilla porque cree que es «la mejor solución» JUAN CARLOS VILLENA Valencia Martes, 5 junio 2018, 12:32

Rafa Martínez pasará hoy por el quirófano en Barcelona, para intentar poner fin al calvario de su rodilla derecha. Tras una infiltración que le permitió disputar el playoff frente al Gran Canaria, será intervenido por el método de artroscopia por el doctor Cugat. Antes de entrar en la sala de operaciones, el capitán taronja atendió a LAS PROVINCIAS.

¿Desde el primer momento se vio abocado a la operación?

El doctor tenía claro desde la primera visita que me tenía que hacer una artroscopia y creo que es la mejor solución.

Teniendo en cuenta que le sacaron líquido un día antes del inicio de la serie ante el Gran Canaria, ¿le hubiera aguantado la rodilla en una hipotética semifinal o final?

En su momento le pregunté al doctor Cugat si había mucho riesgo o no y me dijo que el desgaste ya lo tenía. Me dio ánimos y me dijo que aplicando un tratamiento previo me iba a aguantar para el playoff y esas palabras me reconfortaron mucho. Ahora ya todo depende, cuando me abran la rodilla, del grado de gravedad de la lesión que haya dentro.

¿Le duele pasar por el quirófano sin saber que va a ocurrir con su futuro?

No, estoy tranquilo. Lo más importante es la salud y, a partir de ahí, ya se verá todo.

¿Tiene confianza en renovar su contrato con el Valencia Basket?

Sí, si me hubiese visto muy mal a lo largo del año sería honesto y sería el primero en salir del club. Si no me necesitan siempre he dicho que sería el primero en salir pero he visto que he aportado, que he ayudado desde mi rol al equipo. Tengo ganas y energía para seguir en el Valencia Basket.

Vamos, que si le ofrecen renovar no lo duda.

Es mi club. Seguro que lo hablaremos esta semana o la que viene, no se cuando. Al final son negociaciones y en todos estos años han acabado bien. Espero que esta temporada ocurra igual.

¿Cómo califica la temporada?

Ha sido una temporada muy dura y muy difícil. Hemos disfrutado de momentos buenos en la Euroliga y en la ACB pero también muy malos en la Euroliga, en la ACB y en la Copa. Ha sido una montaña rusa y el final ha sido muy cruel, creo que nos merecíamos pasar ante el Gran Canaria pero el deporte es así. Hace un año celebramos una Liga y ahora nos hemos ido con un mal sabor de boca. Así es la vida.

¿Le gustaría que continuara el proyecto de Vidorreta?

Es complicado opinar de las cosas que no dependen de nosotros y más ahora, donde todo es muy confuso. Llevo diez años en Valencia y ya no sé cuantos entrenadores he tenido, creo que diez. Hay jugadores que están diez años en un club y tienen dos. La realidad es que no hemos podido demostrar, ni la plantilla ni el entrenador, hasta donde podíamos llegar y eso es una pena. En eso tiene razón Txus, nunca hemos tenido una continuidad, en ningún momento de la temporada. Así es muy difícil. El Real Madrid la ha tenido ahora y está en su mejor momento, nosotros no la tuvimos nunca.

¿Cómo se afronta la próxima temporada después del duro final de la actual?

Siempre después de un batacazo hemos estado a la altura, el equipo en los últimos años siempre ha dado la cara después de un palo y ahora va a ser igual.