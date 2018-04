Un pulso valenciano por el ascenso Carles Martínez y Rubén Burgos, en L'Alqueria. / j. bermejo Rubén Burgos y Carles Martínez lucharán por devolver el basket de élite a la ciudad JUAN CARLOS VILLENA VALENCIA. Domingo, 22 abril 2018, 00:18

Rubén Burgos nació en 1979 y Carles Martínez en 1983. Los dos, cuando el Dorna Godella maravilló al baloncesto europeo no podían ni imaginar que en el último fin de semana de abril de 2018 lucharían por volver a poner a Valencia en el mapa del basket femenino español. Como consiguió Fede Marco a final de la década de los 90 con el Popular Basquet Godella, el último precedente de ascenso de un equipo valenciano que derivó en el proyecto del Ros Casares. Desde el próximo jueves, en la Fonteta, buscarán ese objetivo aunque desde dos perspectivas diferentes, las que dan ser el mejor equipo por números de la temporada y el conjunto revelación. Dos enfoques y un sueño.

«La fase final de Lugo para ascender a la ACB coincidió con el Campeonato de España junior, que disputamos con Paco Olmos de entrenador». La memoria de Rubén Burgos es infinita, para enfocar lo especial que sería para él subir a un equipo del Valencia Basket a la máxima categoría femenina tras jugar en el Pamesa: «Es muy bonito por el momento que vive el club. Ahora mismo soy el técnico del senior femenino y cuando entrenamos en L'Alqueria me fijo en el Mur dels Somnis y veo mi nombre con el debut con el primer equipo hace más de dos décadas y que el último en poner el suyo es Álex Vera, al que he entrenado los últimos años en el EBA. Es algo que me hace muy feliz». El técnico de Riba-roja es consciente de que todas las miradas estarán puestas en su equipo y asume ese reto. «Más que presión sentimos ilusión y deseo», sentencia antes de dejar claro que tenían fijado el objetivo del ascenso desde que comenzó la temporada pero que antes de hablar de las dos finales que dan las plazas para la Liga DIA, el domingo 29 de abril, «nos tendremos que merecer estar en ese partido».

Carles Martínez representa el otro lado de la balanza. El de un equipo de barrio, el orgullo de Benimaclet, que llega a la Fase Final dispuesto a tumbar a alguno de los favoritos, el Valencia Basket y el Ensino lo son, y 'colarse' en el partido decisivo. «Objetivamente estamos a cuatro partidos de subir a la Liga Femenina pero sabemos que es un reto muy complicado. Vamos a intentar competir los partidos al máximo y disfrutarlos. No tenemos presión sino ilusión y ambición», recuerda el valenciano, que tras casi dos décadas en los banquillos reconoce que el torneo que comenzará el jueves en la Fonteta «es el reto más importante que he tenido en mi carrera deportiva». Martínez, más allá de pensar en el ascenso, tiene claro que la gran temporada del Claret tiene que servir al club para seguir derribando muros económicos y de apoyo institucional: «Cada año el club está dando pasos creciendo en estructura interna. Tenemos una muy buena base en cantera y va a seguir creciendo en los próximos años. Si podemos contar con más apoyos económicos seguro que el proyecto tira para arriba».

Si algo une a los dos entrenadores es la certeza de que Valencia necesita recuperar esa plaza en la máxima categoría que quedó huérfana desde la desaparición del Ros Casares. Algo que hace que, en el caso de que su equipo no consiguiera el objetivo del ascenso, se alegrarán de que el rival sí que lo lograra. Una deportividad a destacar en la previa del torneo y más teniendo en cuenta que serán rivales dentro del Grupo 2, el viernes 27 de abril. «Por supuesto que me alegraría. Ya es un orgullo máximo que dos equipos valencianos estemos disputando la Fase Final. Al Claret le deseo lo mejor en la competición menos en la segunda jornada que se enfrentan a nosotros. Al final ese es el legado que queremos con L'Alqueria, que se convierta en una casa del baloncesto valenciano, donde el club formativamente ayuda a todo el mundo», sentencia Burgos. Martínez asiente y refuerza esa idea pensando en todas las jugadoras de la tierra que tuvieron que emigrar en los últimos años al no tener un referente al que mirar: «Sería algo muy bueno para el baloncesto de la ciudad y para el femenino en general, para que tengan un reflejo las niñas de cantera. En los últimos años muchas jugadoras valencianas se han ido fuera, a Estados Unidos o el resto de España, y tener una referencia en Valencia sería muy positivo». El Claret abrirá el fuego el jueves 26 ante el Patatas Hijolusa de León y el Valencia Basket ante el Ensino, un duelo con sabor a final anticipada.