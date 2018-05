«No todo puede ser mala suerte en el tema de las lesiones, en las recuperaciones o en algunas recaídas» El pucelano confirma que las decisiones deportivas no se tomarán hasta final de curso y se muestra decepcionado con todo lo ocurrido con Latavious Chechu Mulero Director deportivo del Valencia Basket JUAN CARLOS VILLENA VALENCIA. Domingo, 13 mayo 2018, 00:58

El Valencia Basket buscará hoy ante el Estudiantes asegurar la cuarta plaza de la ACB, que da derecho a tener la ventaja de campo en la primera ronda de un playoff donde los taronja defenderán el título de Liga. Con 129 bajas contando tan sólo la competición doméstica, no es un tema baladí teniendo en cuenta que la dirección deportiva del club ya está trabajando en el esbozo del proyecto de la próxima temporada, donde estar en la Euroliga tiene una importancia capital.

-El Valencia Basket aún tiene opciones de ser segundo en la Liga Regular, ¿es un éxito teniendo en cuenta la plaga de lesiones?

-La temporada está siendo complicada porque los problemas de lesiones nos están condicionando, por esto tenemos que estar contentos por estar peleando por ser cabeza de serie en el playoff y tener la opción incluso de ser segundo. Eso es una muy buena noticia para todos.

-Rafa Martínez y Van Rossom han sido los últimos en caer. Pese a volver San Emeterio y Vives, no hay manera de bajar de 4 lesionados por partido. ¿Cómo se explica?

-Sabía que en la entrevista íbamos a hablar de este tema porque está siendo capital durante el año. La mala suerte, la mala fortuna... analizaremos los motivos por los que hemos tenido tantas lesiones pero desde luego que está marcando el desarrollo de la temporada del Valencia Basket.

-¿Superar las doscientas ausencias por lesión es mala suerte?

-Hay que analizar bien los motivos y caso por caso. Eso ya lo hemos hecho y lo seguimos haciendo. Seguro que la mala suerte ha influido pero no todo puede ser mala suerte en el tema de las lesiones, en el porqué de las mismas, en el desarrollo de las recuperaciones o en algunas recaídas. Como club estamos obligados a estudiar los motivos.

-¿Qué cambios van a realizar en el modelo al respecto?

-En el Valencia Basket no somos un club que tome medidas o decisiones a la ligera sino que precisan de una reflexión y un análisis. Todo se hace a final de temporada.

-¿Hasta cuanto ha condicionado las lesiones el rendimiento de la plantilla y el trabajo de Vidorreta?

-Para todos nosotros el tema de la lesiones ha sido un factor básico y determinante y para él como entrenador por supuesto que más porque es el que tiene que convivir con el día a día del equipo y sacar rendimiento a los jugadores disponibles.

-¿El golpe de Rafa Martínez ha sido de los más duros? Con él temen que tenga una lesión grave de rodilla que le pueda llevar a pasar por el quirófano y su contrato acaba el 30 de junio.

-Sí, pero estamos a expensas de determinar exactamente cual es la lesión y la solución a ese problema. Hasta entonces cualquier conclusión es precipitada.

-¿Cómo llevó como director deportivo el momento de los pitos al equipo y a Vidorreta en plena plaga de lesiones?

-Todos hemos vivido momentos complicados. El equipo ha trabajado bien, personalmente le he visto entrenar diariamente y sabía que las cosas se estaban haciendo bien. Luego llegaban los partidos y creo que se sacaron algunas conclusiones precipitadas. El equipo ha quedado undécimo de la Euroliga con doce victorias y está peleando por ser cabeza de serie en la Liga. Con todos los problemas que hemos tenido no era el momento de poner nota a la temporada hace tres meses.

-El núcleo duro del vestuario dio un paso al frente para censurar esos pitos de forma clara.

-Necesitamos el apoyo de la afición siempre. Hemos pasado por momentos complicados pero también es verdad que en esos momentos hemos sentido ese apoyo. Recuerdo el partido contra el Panathinaikos, en una situación límite, el público nos ayudó a ganar. La afición del Valencia Basket es una afición que mete canastas, eso ha sido siempre así y esperemos que siga sucediendo.

-Algunos críticos argumentan que el Valencia Basket no defiende. La realidad dice que es la actual mejor defensa de la ACB, con todas las bajas.

-El equipo defiende, de forma indiscutible. Ser la mejor defensa de la ACB no es una cuestión baladí, eso llega porque realmente tienes una buena capacidad defensiva. A veces comienza por el orden ofensivo. En ese equilibrio creo que estamos francamente bien y con todos los problemas que hemos tenido mucho más. La implicación y el deseo de defender del equipo no se puede poner en duda. El nivel defensivo del equipo está siendo alto.

-¿Cuando un equipo combina ser el equipo que más triples mete y el que mejor porcentaje tiene es algo positivo o negativo para un estilo de juego?

-Es absolutamente positivo. El equipo en ataque es generoso, se pasan el balón, encuentran el tirador librado y es lo que permite que tengamos ese porcentaje y ese acierto. Lo que hay que valorar es cómo se tiran los triples. En Fuenlabrada ganamos tirando quince veces.

-Otro de los 'mantras' del año es que el Valencia Basket no se refuerza por los lesionados. Desde el roster inicial han llegado cinco jugadores. ¿Lo qué es analizable son los tiempos de esos fichajes más que el número?

-No me gusta fichar jugadores durante el año. Creo que lo hemos hecho y ha sido por obligación, porque era absolutamente necesario hacerlo por situaciones límite pero no me gusta. Creo que las plantillas tienen que tener la suficiente capacidad interna para solventar los problemas. Cuando ese sucede, como se vio la temporada pasada cuando también se reclamaba lo mismo, cuando desde dentro buscas la solución y la encuentras el grupo se hace más fuerte, más duro y hay jugadores que crecen y dan un paso adelante. Este lo año lo hemos hecho cuando hemos podido y hemos encontrado los jugadores que considerábamos oportunos.

-El técnico ha reclamado la llegada de esos jugadores de forma pública. Usted es reacio a fichar. ¿Ha sido un tema de fricción laboral?

-Esa es mi forma de ver las cosas pero también entiendo que el entrenador demande eso cuando la situación física era límite. La relación entre los dos y nuestra comunicación es absolutamente fluida, como ha sido con todo el mundo, y él sabía en todo momento las gestiones que estaba realizando el club. Cada uno está en su papel. Las cosas no son tan fáciles. Cuando fichas tienes que tener el jugador indicado y un acuerdo económico. No es tan fácil como decir vamos a fichar. También está el papel vuestro (el de los periodistas), a la hora de dar nombres tendríais que pensar cuales de esos nombres son verdad y si la situación es cierta o no.

-¿El Valencia Basket va a renovar a Vidorreta si consigue la plaza para la Euroliga?

-Lo que está claro es que el objetivo prioritario del equipo esta temporada es clasificarse para la Euroliga. Eso es lo más importante y mucho más después de haber tenido este año la experiencia de haberla jugado. Si es así es equipo habrá cumplido su principal objetivo.

-¿Y por tanto significará que el entrenador tendrá una oferta para renovar?

-Esas cosas las tendremos que hablar. Sabéis como funciona el club, esas cosas hay que hablarlas y determinarlas a final de temporada y mucho más después de la experiencia del año pasado. La temporada pasada ganamos la Liga y fue el entrenador el que dio el primer paso y determinó que no quería continuar en el Valencia Basket.

-Eso no ha ocurrido este año.

-No, por ahora no.

-¿Se corrió un riesgo innecesario con Diot en la Supercopa?

-Cuando el jugador disputa la Supercopa es porque el jugador está físicamente capacitado para jugar. No se corrió ningún riesgo. Entendíamos que estaba preparado para jugar. El problema viene de antes y lo que le permitió jugar la Supercopa también. Diot se vio en condiciones de jugar y jugó. La Federación Francesa nos indicó cual es el problema que tenía y el tratamiento que había seguido en el Eurobasket pero eso al final no correspondió con la realidad.

-Diot ya volvió lesionado con Francia del Eurobasket de 2015. ¿Los clubes deben replantearse la relación con las federaciones?

-Con eso se abre uno de los muchos temas de análisis que tenemos en el baloncesto FIBA. No se si hay alguien que me pueda decir en qué ha ganado el baloncesto poniendo los campeonatos a disputar en el mes de septiembre y no como antes que eran en julio. No tiene sentido que un jugador se prepare durante un mes y medio para jugar una competición de quince días y luego dedique una semana para prepararse de una competición de nueve meses. Es un sinsentido increíble.

-¿El club se ha equivocado con las decisiones que ha tomado con Latavious Williams?

-El desarrollo de su lesión no ha correspondido con lo que esperábamos que iba a suceder. Todo lo que ha pasado con Latavious Williams desde el principio hasta ahora me ha decepcionado.

-¿Van Rossom ha sido la gran alegría de la temporada? Hay que recordar que no estaba en el inicial.

-Van Rossom no estaba en el roster inicial del equipo porque cuando se va de Valencia estaba lesionado y había que ver la evolución y su estado físico. Cuando necesitamos fichar a un base por los problemas de Diot obviamente el primer nombre que ponemos encima de la mesa es el suyo porque estaba recuperado.

-¿La elegancia en su salida sumó para tener la puerta abierta?

-Evidentemente, cuando la gente sabe comportarse el Valencia Basket tiene unos valores y la educación y el respeto que Van Rossom demostró hacia la entidad fue un aspecto muy positivo. A ninguno nos sorprendió aquello porque él es así.

-¿La idea a día de hoy es que todos los jugadores con contrato continúen la temporada que viene?

-Muchos de esos contratos tienen opciones, por una parte y por las dos, pero es evidente que ya estamos pensando en la próxima temporada. Negarlo sería absurdo porque es la verdad pero no es el momento de avanzar nada. Ya veremos que es lo que pasa. Lo único que quiero es que todos nos centremos en esta parte final que es la más determinante.

-¿Van a buscar reforzar el físico del equipo?

-La Euroliga ha demostrado que no sólo se trata de jugar con grandes atletas y que el atleticismo del jugador es importante, que la fortaleza física también lo es, pero más allá de eso los jugadores con talento pero con un físico normal también juegan bien en la Euroliga. La competición te exige un estilo de juego, una forma de entrenar diferente y para eso necesitas tener la experiencia para jugar una serie de temporadas seguidas en la misma. Es un baloncesto distinto, donde el contacto y el ritmo son diferentes a la ACB. Los equipos que tienen una Licencia A tienen una ventaja increíble para desarrollar todo esto porque tienen garantizada la participación siempre y para el resto los partidos del fin de semana son básicos. No podemos hacer un equipo pensando sólo en la forma de jugar en la Euroliga porque allí no tienes que tener cupos. En la ACB lo tienes que hacer. Ese es otro contrasentido, tener diferentes normativas para jugar dos competiciones.