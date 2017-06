Hoy puede ser un gran día Dubljevic, San Emeterio y Sastre, posan en una Fonteta que hoy soñará con el título de la ACB / jesús signes El conjunto blanco anula su último entrenamiento mientras el taronja no pierde su rutina habitual para afrontar la cita más importante de su historia El Valencia Basket busca ante el Real Madrid la victoria que le resta para proclamarse por primera vez campeón de la ACB JUAN CARLOS VILLENA Viernes, 16 junio 2017, 01:46

valencia. Bojan Dubljevic es el símbolo de la ambición del Valencia Basket. Desde que llegó a la Fonteta, en el verano del 2012, esa perla con cara de niño ha ido afilando el gesto, a la par que poblaba su famosa barba e iba creciendo al mismo ritmo que la grada. Su ilusión late al mismo ritmo que la afición taronja. Es uno de los suyos, como se ha cansado de repetir en cada ocasión que ha tenido un micro delante. Ayer, de nuevo, fue el primero en aparecer por el túnel de vestuarios para saltar al entrenamiento. Cumplió su ritual de recorrer con la mirada los cuatro puntos cardinales de la Fonteta. Dubljevic lleva esperando este día cinco años. El Valencia Basket, treinta. La ilusión frente a un grande herido. Una batalla que promete ser épica y que puede acabar con el conjunto valenciano ganando una Liga ACB. Una quimera no hace mucho tiempo pero que el trabajo, con Pedro Martínez a la cabeza, ha permitido convertir en una realidad que se roza con los dedos. Falta un paso.

El gran aval del Valencia Basket es el aspecto anímico. Pocos equipos logran levantarse de un golpe tan duro y doloroso como el perder un título delante de tu público cuando estaba en el bolsillo. Cualquier vestuario normal se hubiera caído. El del Valencia Basket cerró filas y apretó los dientes. Todos. Incluso los que no estaban realizando una buena temporada. La explosión de Will Thomas en el tercer partido de la final es un ejemplo. El equipo de Martínez es un ejército que camina al mismo paso, con un baloncesto solidario que es glosado por el resto de entrenadores españoles. No es justo para este tipo de equipos que se les juzgue tan sólo por los títulos... pero como nadie va a cambiar a estas alturas de la películas las leyes del deporte, el Valencia Basket está a cuarenta minutos de convertirse en eterno. En leyenda del baloncesto.

El conjunto blanco anuló ayer su entrenamiento para recluirse en su hotel de concentración. Todas las declaraciones que salieron de boca de sus jugadores apelaron a la testiculina para forzar el quinto partido de la serie. Un conquista más para este Valencia Basket, puesto que la lógica invitaba a pensar que fueran los taronja los que en el cuarto capítulo de la serie tuvieran que recurrir a los tópicos. En los primeros tres partidos de la final, el mejor baloncesto ha sido naranja. Toca no despistarse, no pensar en la copa, y plasmarlo de nuevo sobre la pista.

La única duda en el bando local será el estado del tobillo de Guillem Vives. El base se resintió de su esguince en el último cuarto del tercer partido, aunque está dispuesto a aguantar el dolor ante el partido más importante de su carrera. Lógico. La sesión de vídeo previa el encuentro se realizó sobre las tablas de la Fonteta, no en la sala de prensa. No fue casual. Pedro Martínez quiso repasar con sus jugadores, con ejemplos prácticos, todos los ajustes necesarios para anticiparse al crecimiento del rival. El Real Madrid hoy es un león herido y bien hará el Valencia Basket es esperar su mejor versión. Fiar todas las opciones de título a mantener los porcentajes de acierto de la segunda parte del miércoles será el camino más corto para abrazar el quinto partido. El equipo que sepa anticipar el movimiento del rival se llevará la cita.

Hoy puede ser un gran día. La afición tiene derecho a no pensar en lo táctico y centrarse en lo anímico. Se lo ha ganado. Tras una temporada de picos cardiológicos la Fonteta se merece que las pulsaciones se disparen por una alegría. Treinta años esperando, que se dice pronto, dan licencia para soñar. De La Canaleta a la Fonteta. Toda una vida.